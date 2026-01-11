Las cuentas pendientes de Lamine Yamal con el Real Madrid

Lamine Yamal afronta el Clásico de este domingo en la final de la Supercopa de España en Yeda con muchas cuentas pendientes contra el Real Madrid. En la memoria del ’10’ culé está muy vigente la tensión que vivió con los jugadores del equipo madridista en el último duelo entre ambos en Liga en un Santiago Bernabéu que la tomó contra él desde el primer hasta el último minuto. Sus palabras antes de ese Clásico liguero calentaron el ambiente, lo perdió y su nivel estuvo muy lejos de lo habitual. Ahora busca revancha.

Si algo ha quedado claro en las últimas temporadas en el Barcelona, es que los jóvenes jugadores que han ido saliendo de La Masía le tienen muchas ganas al Real Madrid. Pero no hoy. Siempre y en cada duelo. Los Lamine Yamal, Balde, Fermín, Gavi… siempre han demostrado que contra los blancos van a muerte y con el cuchillo entre los dientes desde que debutaron en el primer equipo.

Será el noveno Clásico para Lamine Yamal este domingo en otra final de la Supercopa de España (su tercera). Ya es al equipo que más veces se ha enfrentado como profesional, acumulando cuatro victorias y cuatro derrotas. Las cuatro victorias las logró de manera consecutiva la temporada pasada con tres goles anotados. Se creció hasta que en el primer Real Madrid-Barcelona de este curso volvió a caer.

Lamine Yamal metió la pata en la previa del primer Clásico de la temporada. Habló de más días antes, calentó el partido y enfadó a los jugadores del Real Madrid. Unas palabras que provocaron que el Bernabéu la tomase contra él desde el primer minuto y que los futbolistas del conjunto blanco lo pararan en cada acción con sangre en los ojos.

Le dio alas al Real Madrid la metedura de pata de Lamine Yamal en aquel Clásico. Tampoco fue un partido fácil para la joven estrella culé. Su partido estuvo muy alejado de su nivel habitual, venía de lesión y no se encontraba bien, e incluso le hizo un penalti claro a Vinicius que el VAR terminó borrando.

Las cuentas pendientes de Lamine Yamal

Ahora Lamine Yamal afronta esta final de la Supercopa de España con muchas cuentas pendientes. Tras lo sucedido en el Santiago Bernabéu con aquella derrota, el joven azulgrana tiene ganas de revancha. No está en su mejor momento, pero sabe que no hay mejor escenario para volver a sacar su mejor versión que contra el Real Madrid y con un título en juego. Superada la pubalgia, es su momento para recuperar su mejor nivel.

Además, Lamine Yamal tendrá que resolver los piques que tuvo durante el último Clásico contra el Real Madrid. Las tuvo de todos los colores con Carvajal, Courtois o Vinicius. Sobre todo al final del encuentro, con una mini tangana que recordó a los Clásicos más calientes de la era Mourinho y Guardiola.

Lamine Yamal les retó en aquel momento a los madridistas a verse las caras en la segunda vuelta. Pero el destino ha provocado que se encuentren antes en esta final de la Supercopa de España. En territorio neutral, pero el ’10’ blaugrana buscará esa venganza contra los jugadores blancos.