Arbeloa: «En el próximo tropiezo me volverán a mirar con dudas»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Elche en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos regresan a la Liga tras dar un golpe encima de la mesa en la ida de los octavos de final de la Champions ganando al Manchester City en el coliseo madridista. Ahora, están obligados a vencer en la competición doméstica para presionar al Barcelona.

Sobre cómo afrontan el partido contra el Elche, fue claro: «Nos estamos jugando la Liga, es un partido importantísimo. Queremos un ambiente parecido al del City. Sabemos el equipo que vamos a tener enfrente. Juega mejor de los puntos que lleva. Preparados para hacer un esfuerzo extra. Concentrados y motivados».

A la hora de analizar cómo va a gestionar la alineación, explicó lo siguiente: «Nosotros mañana sacaremos el mejor once posible para ganar. No pienso en otra cosa. Los jugadores deben irse muertos tras cada partido, es su trabajo. No es fácil, por eso están aquí. Deben estar preparados para pelear como el miércoles».

Confirmó que Mbappé no estará contra el Elche, pero sí espera que viaje a Mánchester: «Está cada día mejor, su evolución es la que debe. Hicimos un plan, depende de su evolución, pero le veo muy bien. No estará mañana, pero confío en que viaje a Mánchester».

«Yo quiero que pueda viajar a Mánchester, pero vamos a ver. Ojalá esté contra el City y contra el Atlético. Lo que tenga que ser con Francia lo abordaremos en ese momento», comentó.

No tuvo duda a la hora de comparar a Courtois con Casillas, dejando claro que el belga es el mejor de la historia: «He jugado con algunos de los mejores porteros del mundo, han llegado a ser considerados los mejores de la historia. Pero lo que hace Courtois no se lo he visto a nadie. No hay debate, seguramente sea el mejor portero de la historia del Madrid. Para mí».

«Sólo tengo jugadores que levantan la mano para jugar. No tenemos otra cosa en la cabeza que ganar mañana, tendrán más energía que nosotros en las piernas. Estamos hechos de una pasta diferente, debemos demostrarlo», comentó sobre las rotaciones.

También habló de lo que corrió su equipo ante el City: «Los datos que tengo no me dicen eso. Corremos distancias similares, algo más en alta intensidad. Esos datos son llamativos, pero cuentan otras cosas. Está lo táctico, la calidad, la mentalidad. No es sólo correr, es importante, pero somos un equipo en el que lo normal es que corramos menos que el rival. Hicimos muchas ayudas, nos sacrificamos… Dejaron todo, esa debe ser la mentalidad. Hay que intentar que no sea sólo un día».

«El tamaño que tiene es el de su corazón. Es enorme. He jugado con futbolistas maravillosos y nadie se preocupaba de si eran grandes o pequeños. Manuel Ángel no va a tener problemas en ser un jugador de élite y de Primera. Ya lo vimos en Vigo. Tiene mucho desparpajo, calidad, sale por todos los lados y no voy a decir que es uno de mis ojitos derechos, que lo es, pero ojalá pueda tener minutos», comentó sobre Manuel Ángel.

También habló de la situación de Thiago: «Tienen que trabajar como lo están haciendo y aprovechar oportunidades. No tienen que perder la mentalidad y el trabajo que los ha traído aquí. Está dando una buena versión y aquí se queda. Mañana igual veis a algún jugador de la cantera más».

A la hora de analizar su valía como entrenador del Real Madrid, no quiso elogios: «No nado en halagos, sé que al próximo tropiezo se me volverá a mirar con dudas. Es normal, no es por mí, es por estar en esta silla. La exigencia es grande. Personas que han ganado varias Champions aquí se llevaron críticas, para mí muchas veces incomprensibles. No me pilla de nuevas, no me sorprende. Sólo pienso en ganar al Elche y en que mis jugadores estén bien y nos den alegrías».

También habló del físico y de la importancia de Pintus: «Cada uno hace los análisis que considera. Yo de Pintus sólo puedo decir que es un profesional excepcional, es una suerte tenerle a mi lado. Vamos a seguir trabajando con él, ojalá podamos seguir llegando así a las segundas partes».

Por último, habló del cambio de chip: «Es muy complicado y no es fácil, pero hay que conseguirlo. Le pasa a todos los equipos. Seguro que no vais a ver al mismo Elche que en las dos últimas semanas, porque llega al Bernabéu a jugar contra el Real Madrid. Por eso es tan complicado ser jugador de este equipo. No hay ni excusas ni dudas».