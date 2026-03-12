La FIFA alucina con el Bernabéu que mete el primer gol para albergar la final del Mundial

El estadio Santiago Bernabéu vivió una noche de esas que tardan tiempo en olvidarse para los aficionados del Real Madrid. Los blancos pasaron por encima del Manchester City para asestar el primer golpe encima de la mesa en la eliminatoria de los octavos de final de la Champions. Los seguidores del equipo blanco abandonaron Chamartín fascinados, pero no fueron los únicos. Una delegación de la FIFA estuvo presente en el coliseo madridista para presenciar dicho encuentro y ver cómo se comporta este estadio en un día grande.

La FIFA está visitando todas las sedes del Mundial 2030 y este miércoles llegaron a la capital de España, donde vieron el Metropolitano y el estadio Santiago Bernabéu. Además, tuvieron la oportunidad de ver al feudo madridista comportarse en un encuentro de máxima exigencia como fue la ida de los octavos de final de la Champions.

Los emisarios de la FIFA salieron más que satisfechos con lo visto y con la forma de comportarse del Bernabéu. Nadie lo dudaba, pero pudieron comprobar en primera persona que el feudo del Real Madrid está no solo preparado para albergar el Mundial 2030, sino que es el gran candidato para hacerse con la final.

Los siguientes pasos de la FIFA

La delegación de la FIFA ha viajado a Portugal para continuar con el análisis de la candidatura conjunta. Lisboa y Oporto serán evaluadas antes de regresar a España para completar el recorrido por otras sedes como Las Palmas, A Coruña, Bilbao o San Sebastián.

En estas visitas la FIFA no solo revisará los estadios. También analizará aspectos clave como el transporte, los accesos, la seguridad, los campos de entrenamiento disponibles para las selecciones y los hoteles que acogerán a los equipos durante el torneo. Pero hay un asunto que sobrevuela todo el proceso: la final del Mundial.

La Federación quiere un Clásico

España quiere que el partido más importante del campeonato se juegue en el Bernabéu o en el nuevo Camp Nou, pero Marruecos también está presionando para quedarse con ese gran premio. Dentro de una candidatura compartida entre varios países, el reparto de los grandes eventos es siempre un tema delicado.

El estadio de Casablanca aparece como la gran alternativa marroquí, mientras que España defiende que ciudades como Madrid o Barcelona ofrecen mejores infraestructuras, transporte y capacidad hotelera para organizar un evento de ese nivel.

La decisión final todavía está lejos. Según el calendario que maneja la FIFA, la lista definitiva de sedes debería cerrarse en diciembre. Hasta entonces, cada visita y cada detalle cuentan, como ha sucedido con el encuentro que han podido ver en directo entre Real Madrid y Manchester City.