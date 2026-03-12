Entradas para el Real Madrid – Atlético de Madrid: cómo comprarlas y precios para ver el derbi madrileño en el Santiago Bernabéu

Después de adelantarse en la eliminatoria de octavos de final de la Champions ante el Manchester City con un contundente 3-0, el Real Madrid no quiere dejar de lado la Liga. El conjunto que dirige Álvaro Arbeloa salvó los muebles la pasada jornada con un postrero gol de Valverde en Balaídos y se mantiene a cuatro puntos del FC Barcelona en la clasificación. La afición madridista, después del éxtasis en Champions, disfrutará de dos partidos consecutivos de Liga en el Santiago Bernabéu. Primero se recibirá al Elche, este sábado a las 21:00 horas, mientras que para la próxima semana pronto podrán adquirir sus entradas para el Real Madrid – Atlético de Madrid.

Los dos principales equipos de la capital llegarán al derbi madrileño conociendo su devenir en la ronda de octavos de final de la Champions League. Ambos viajarán a Inglaterra para disputar la vuelta de su eliminatoria, en la que gozan con tres goles de ventaja tras lucirse ante su público. El Real Madrid se impuso por 3-0 y defenderá su renta en Manchester. Los rojiblancos, por su parte, llegarán a Londres después de aplastar al Tottenham (5-2) en el Metropolitano.

Cuándo se juega el derbi Real Madrid – Atlético de Madrid en el Bernabéu

El segundo derbi de la temporada entre Real Madrid y Atlético de Madrid se disputará el domingo 22 de marzo a las 21:00 horas de la España peninsular. Después de lo vivido en la primera vuelta, donde el conjunto colchonero asestó un duro golpe al Real Madrid de Xabi Alonso en el Metropolitano, los merengues buscarán revancha y mantener sus opciones de cara al campeonato liguero. Ambos equipos llegarán al partido tras disputar la vuelta de los octavos de final de la Champions.

Cuánto cuestan las entradas del derbi Real Madrid – Atlético

La renovada ilusión entre la afición madridista, además de lo que supone el derbi para los hinchas atléticos, dispara la demanda de entradas para el partido correspondiente a la jornada 29 de Liga. Las localidades contarán con diferentes precios para socios no abonados y público general. La entrada más barata para los socios no abonados se sitúa en 92 euros (4º Anfiteatro), y las de mayor precio se disparan hasta los 252 euros en Tribuna. De cara a la venta al público general, el precio de las entradas oscila entre 315 y 115 euros.

Cómo comprar entradas para el Real Madrid – Atlético del Bernabéu

La venta de entradas para el Real Madrid – Atlético del domingo 22 de marzo se realizará exclusivamente de forma online en la web oficial del club. Las localidades se podrán adquirir a partir del viernes 13 de marzo a las 12:00 horas, por parte de los socios no abonados. Las personas con carnet Madridista Platinum o Premium tendrán habilitada la compra el lunes 16 de marzo a las 10:00 horas. Por último, la venta al público general se desbloqueará sólo un día después, el martes 17 a la misma hora.