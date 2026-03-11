El Bernabéu estalla contra Guardiola: la mayor pitada de la noche para el técnico del Manchester City

El estadio Santiago Bernabéu regaló la mayor pitada de la noche a Pep Guardiola, como es habitual. El entrenador catalán fue el más abroncado por la afición madridista cuando sonaron los nombres de los jugadores del Manchester City y el técnico fue presentado por la megafonía del coliseo blanco. Es tradición que la mayor bronca sea para el español.

Real Madrid y Manchester City se miden en el estadio Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final de la Champions. Los blancos, que llegan a este encuentro con siete bajas por lesión, buscarán un buen resultado que les permita lograr la clasificación para los cuartos de final el próximo martes en el Etihad.

Hay que recordar que Real Madrid y Manchester City ya se vieron las caras en la fase de liga de la Champions, con victoria inglesa. Los de Guardiola asaltaron el Bernabéu ganando 1-2. Rodrygo abrió el marcador, pero O’Reilly y Haaland dieron la vuelta al marcador.