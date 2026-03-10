Guardiola evita aconsejar a Arbeloa: «Hay que darlos a la gente que conoces y con él no tengo relación»

Pep Guardiola ha vuelto a la sala de prensa del Santiago Bernabéu. Apenas unos meses después del último enfrentamiento en el que aconsejó a Xabi Alonso «mear con la suya», ahora el técnico del Manchester City ha evitado recomendar algo a Arbeloa: «Los consejos hay que darlos a la gente que conoces. A Xabi sí porque coincidimos, pero con Álvaro no tengo relación».

Sobre el técnico madridista ha señalado que «es la primera vez» que se medirán aunque no reconoce que tanto su equipo como el Real Madrid se conocen «bien». «Hay algunos ajustes, pero realmente no, no hay sorpresas», ha señalado el catalán sobre lo que hará de cara a un nuevo enfrentamiento ante los blancos.

Pese a las innumerables ausencias del Madrid, Guardiola tiene claro que no se fía. «Tienen bajas, pero el Madrid siempre es el Madrid. Sólo hay matices. Por muchas teorías, depende de los jugadores», ha destacado. Además, ha tirado del tópico «mañana jugamos once contra once», afirmando que su objetivo es que «todo el mundo esté en forma». «No seré yo quien menosprecie a este club, sé lo difícil que es esta competición», ha puntualizado.

Sobre lo repetitivo que puede ser el enfrentamiento, el entrenador del Manchester City señala que «el sorteo está bien» aunque reconoce que «son muchas veces ya». «Hemos venido muchas veces, los jugadores conocen el campo» y ha apelado a mantener su estilo para intentar clasificarse: «No pueden pasar cosas buenas si no eres quien eres. Te tienes que mirar a los ojos y decir ‘vamos a por ello’. A lo mejor pasas. Tienes que ser como eres. Son 180 minutos y tenemos que controlar los momentos buenos y los malos».

Tiene claro que las bajas del Real Madrid no condicionarán la eliminatoria porque «el fútbol moderno es impredecible». «Hay que jugar mejor que el rival. A veces juegas mejor y no tienes el resultado que te apetece. Siempre hay que intentarlo. Cuando estaba en el Barcelona tenía la sensación de que nunca éramos lo que teníamos que ser. En el Bayern igual… Tenemos que intentar ser nosotros mismos y no mirar las consecuencias. Si te quedas fuera es porque has sido quien tienes que ser», ha señalado Guardiola.

Guardiola, sobre Vinicius y Mbappé

Vinicius será el principal peligro de un Real Madrid marcado por las bajas. Sobre cómo parar al brasileño ha hablado, apuntando que «es una amenaza constante» y que deben «estar muy juntos y correr para atrás». «Antes teníamos a Walker. Por mucho que lo controles, siempre hay cosas que son difíciles de controlar», ha añadido.

Por último, Pep Guardiola se ha pronunciado sobre la lesión de Mbappé y su viaje a París, bromeando con que el delantero madridista acudiera acompañado de Ester Expósito: «¿Es importante mi opinión? ¿De verdad? Según las informaciones, por lo visto, no fue solo… En nuestro club también pasa».