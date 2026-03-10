Una de cal y otra de arena del CTA al Real Madrid: «Es roja a Rüdiger y el gol de Valverde es legal»

El CTA (Comité Técnico de Árbitros) le ha dado este martes al Real Madrid una de cal y una de arena con su tradicional «tiempo de revisión». Ha confirmado que la acción de Rüdiger ante Diego Rico en el partido contra el Getafe en el Bernabéu era merecedora de tarjeta roja. Pero también señala que el gol de Fede Valverde contra el Celta de Vigo es totalmente legal, ya que Manuel Ángel roba la pelota de manera correcta.

«Un jugador del Getafe cae al suelo tras una disputa con un rival, y acto seguido otro defensor madridista se lanza hacia él, impactando con la rodilla en la cara del jugador azulón de forma repetida sin estar el balón en juego. La acción pasa inadvertida para el árbitro por la complejidad del lance y la cantidad de jugadores en la zona. Y el VAR decide no intervenir al considerar esta una acción interpretable por el árbitro. Para el CTA es una acción de juego violento, ya que el jugador del Real Madrid se lanza con la rodilla hacia un rival tendido en el suelo sin opción de disputar el balón. Al tratarse de un incidente no visto por el árbitro, y constituir error claro y manifiesto, el VAR debería haber recomendado la revisión en el monitor para sancionar la jugada con tarjeta roja directa por conducta violenta», explica el CTA este martes sobre la acción de Antonio Rüdiger ante Diego Rico de la anterior jornada en el Santiago Bernabéu durante el Real Madrid-Getafe.

«Un jugador del Real Madrid roba el balón en el centro del campo en una disputa con un jugador del Celta. Tras una fase de ataque, la acción termina en el segundo gol del equipo visitante. El árbitro interpreta que la recuperación del balón que da inicio a la jugada no es falta. Y el VAR respalda su decisión al tratarse de una acción de pura interpretación», comienza diciendo el CTA sobre la recuperación de Manuel Ángel en Vigo que propició el gol de Valverde en el 94.

«Para el CTA, la disputa del jugador madridista es correcta, se desliza tocando el balón claramente primero con su pie, siendo el contacto posterior residual e insuficiente para considerarse falta. Por lo tanto, el gol estuvo bien concedido y correctamente interpretado en el campo y en el VAR», concluye admitiendo el CTA que el gol del Real Madrid ante el Celta fue totalmente válido.