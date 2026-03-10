Una cuestión de fe para el Real Madrid

Las horas previas a la ida de los octavos de final que se van a celebrar en el estadio Santiago Bernabéu y que van a enfrentar a Real Madrid y Manchester City se viven con más fe que certeza dentro del vestuario madridista. La situación del equipo es límite, con siete bajas, algunas tan importantes como Mbappé o Bellingham, y con la convicción de que los de Guardiola serán un rival que exija el máximo a un equipo que parece que no está para mucho más.

La sensación que se respira en el entorno del equipo es clara: lo realmente sorprendente sería ganar mañana y, más aún, sacar adelante la eliminatoria. Dentro del vestuario asumen que el escenario es muy complicado y que lo más sería caer ante un Manchester City que llega en una condición mucho mejor que la de los madridistas. Aun así, el mensaje que se repite es uno: si llega ese final, que sea compitiendo y con dignidad.

La diferencia con otras noches europeas que forman parte de la memoria reciente del club es el origen de esa percepción. En muchas ocasiones anteriores era el exterior el que daba por muerto al Real Madrid, mientras que dentro del vestuario la convicción era total. Aquellas eliminatorias se afrontaban con la sensación de que, pese a todo, el Real Madrid tenía algo guardado para cambiar la historia. En esta ocasión no es así. El equipo está andando por una cuerda floja y la cantidad de lesiones que tienen no les ayuda.

Esta vez el matiz es distinto. No se sienten muertos ni se rinden antes de tiempo, pero sí existe la sensación interna de que, por mucho orgullo, carácter o entusiasmo que pongan sobre el césped, quizá no sea suficiente para cambiar el rumbo de la eliminatoria. Ese es el gran matiz respecto a otras noches que todos tienen grabadas en la retina. Aun así, el equipo saldrá a competir, porque en el Real Madrid nadie concibe otra forma de afrontar un partido de este calibre.

«Mañana saldremos a ganar», aseguraba Arbeloa en la previa del encuentro. La realidad es que los jugadores que están disponibles lo van a dar todo por intentar, como mínimo, dejar un buen sabor a un madridismo resignado y que hace tiempo perdió la ilusión. Por todo esto, la eliminatoria contra el Manchester City es más una cuestión de fe que de convicción futbolística.

Siete bajas por lesión

El Real Madrid afronta el duelo contra el Manchester City con hasta siete ausencias por lesión. Mbappé, Bellingham, Alaba, Carreras, Ceballos, Rodrygo y Militao: estas son las bajas con las que cuenta el conjunto blanco para este encuentro. Una lista de ausencias muy importante para afrontar un partido que puede marcar el devenir de los de Arbeloa en la máxima competición continental.

Mbappé regresó de París el domingo a Madrid después de pasar casi dos semanas en su país recuperándose de la lesión que sufre en la rodilla izquierda. El galo intentará llegar al partido de vuelta, aunque parece complicado. Bellingham, que también estuvo en Londres, no regresará hasta abril. Carreras estará aproximadamente una semana de baja por una lesión en el gemelo. Alaba sufre molestias musculares. Ceballos se encuentra en una situación similar a la de Jude, al igual que Militao, mientras que Rodrygo ha sido operado recientemente de la grave lesión que sufre en la rodilla.