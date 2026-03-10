Davide Ancelotti se sincera sobre su futuro: «Me tengo que ganar poder entrenar al Real Madrid»

Davide Ancelotti ha vivido en el Botafogo brasileño su primera experiencia como entrenador jefe. Después de acompañar a su padre, Carlo, en los banquillos de Everton, Nápoles, Bayern de Múnich y Real Madrid, el italiano dirigió durante seis meses al Botafogo y presentó su dimisión del cargo el pasado diciembre al término de la temporada. Ahora, Davide ha regresado junto a su padre como asistente en la selección carioca. El ex segundo entrenador madridista se ha sincerado sobre su futuro y ha tratado varios temas de actualidad del club de Concha Espina.

El nombre de Davide Ancelotti ha sonado en alguna ocasión como futurible para ocupar el banquillo del Real Madrid. El italiano conoce a la perfección el club y sabe lo que es ganar con el conjunto merengue. «Lo he visto (sobre los rumores), pero creo que ahora mismo me tengo que ganar poder estar en el Real Madrid. Ojalá algún día tenga la posibilidad, pero no pienso en eso, sinceramente», ha declarado al respecto el ex entrenador del Botafogo. Davide sabe de primera mano la exigencia que requiere un puesto que su padre ocupó durante dos etapas diferentes, en las que conquistó tres Champions League.

El ex asistente de Carlo Ancelotti en diferentes equipos ha crecido con el ejemplo de su padre, pero ha construido su propio carácter e ideas con el paso de los años. «Somos similares en carácter. Al principio tendía a imitarle un poco, porque ha sido mi ejemplo, pero también he tenido que aprender que soy distinto. No tengo el aura que ha tenido él. Mi padre ha ganado cinco Champions», ha señalado Davide sobre la influencia de su padre. Sus diferentes contextos, ya que Davide no cuenta con la experiencia como jugador de éxito de Carletto, le han obligado a construir su propio camino.

Davide Ancelotti: «Me tengo que ganar poder entrenar al Real Madrid» Disfruta de la entrevista completa en DAZN ⚽ — DAZN España (@DAZN_ES) March 10, 2026

Uno de los principales atributos de Carlo Ancelotti en su larga y prestigiosa carrera como entrenador ha sido su capacidad para construir grandes relaciones con las estrellas. Davide ha puesto en valor esta capacidad de su padre en una reciente entrevista con DAZN: «Cuando un jugador es una estrella está solo. En esto siempre creo que mi padre ha sido muy bueno, en acercarse especialmente a la estrella». El ex asistente del Real Madrid ha definido lo que es para él una estrella. «Es alguien que tiene que dar a los demás, que los mejora y que tiene mucha responsabilidad, no sólo desde el exterior, también desde dentro», ha valorado.

Davide Ancelotti, sobre Vinicius y Xabi

Al paso de los Ancelotti por el banquillo del Real Madrid le sucedió la llegada de Xabi Alonso el pasado verano, en una etapa que se dio por concluida antes de finalizar su primera temporada. Davide ha normalizado la situación. «Los entrenadores cambian. Xabi es un entrenador joven que va a tener una carrera extraordinaria y, seguramente, no le va a afectar esto. Son cosas que ocurren. A lo mejor, desde fuera, puede parecer un shock un poco más grande. Al final, el despido es parte de nuestra vida y hay que aceptarlo», ha explicado.

Uno de los detonantes de la marcha de Xabi Alonso del Real Madrid fue la relación con algunos jugadores importantes como Vinicius Junior. Davide se ha deshecho en elogios hacia el futbolista llamado a liderar a la selección brasileña en el próximo Mundial, con Carlo y Davide Ancelotti desde el banquillo. «Como jugador, yo no creo que se pueda discutir a Vinicius. Desde fuera da que hablar por su carácter, pero no creo que eso tenga que hacer perder el foco» ha concluido el italiano.