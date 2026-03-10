El mensaje de esperanza de Rodrygo tras su operación: «Una nueva historia comienza hoy»

Después de ser operado con éxito en la mañana del martes de sus roturas del ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha, Rodrygo Goes ha dado por comenzado su proceso de recuperación. El futbolista brasileño ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de la intervención, acompañadas por un mensaje de esperanza de cara a lo que afronta los próximos meses. «Una nueva historia comienza hoy. Un nuevo Rodrygo ha nacido…», ha señalado en su cuenta de Instagram.

Tanto el futbolista como el Real Madrid, mediante un parte médico, han confirmado que la intervención llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes -bajo la supervisión de los médicos del club- ha sido un éxito. Ahora, Rodrygo comienza desde cero un arduo proceso de recuperación que cuenta con un plazo aproximado entre 10 y 12 meses. El ‘

11’ merengue se perderá lo que resta de temporada, además del Mundial con Brasil y buena parte de la próxima campaña. El futbolista termina contrato en verano de 2028, por lo que estará acompañado por el Real Madrid durante este proceso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrygo Goes 👐🏾⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes)

Rodrygo cayó lesionado en el duelo de Liga ante el Getafe del pasado lunes 2 de marzo. El atacante ingresó al césped del Santiago Bernabéu en el minuto 55, tuvo un mal gesto en su rodilla en la banda izquierda y terminó el encuentro con dolor. Durante la semana se conoció el alcance de su grave lesión, la primera de este calado que sufre en su carrera. Después de días de preparación en Valdebebas antes de la intervención, la misma ha sido un éxito y Rodrygo afronta con buena actitud el trabajo que tiene por delante. «Estoy listo para pasar por todo este proceso y experimentar las bendiciones de Dios en mi vida», ha añadido en sus redes sociales.

Mensajes de ánimo a Rodrygo

El futbolista brasileño ha estado acompañado por familiares y amigos durante la operación, como ha mostrado en varias de las fotografías. A los pocos minutos de publicar en Instagram, Rodrygo ya acumulaba miles de comentarios. Entre ellos, destacan los de buena parte de sus compañeros de vestuario. La lista es larga: Fran García, Militao, Courtois, etc. Un gesto que se suma al de los once titulares en el último partido ante el Celta, que saltaron al césped de Balaídos luciendo una camiseta con el mensaje «Força Rodrygo».