Pep Guardiola es otro en este nuevo Manchester City antes de medirse al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. El cuadro inglés no correrá riesgos en el Santiago Bernabéu sabiendo que existe un partido de vuelta en el Etihad Stadium. El entrenador catalán quiere hacer la eliminatoria larga, y más sabiendo que hay encuentro de vuelta en su casa.