Thiago Pitarch aprovecha la valentía de Arbeloa

Thiago Pitarch será titular el próximo miércoles en la ida de los octavos de final de la Champions en el encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Manchester City. El canterano repetirá por tercera vez consecutiva en el once inicial, tras jugar de inicio frente al Getafe y contra el Celta. Especialmente decisiva fue su gran actuación en Balaídos para que Arbeloa terminase de tener claro que debía ser el jugador que formara en el centro del campo ante los de Guardiola.

«Está bien, tranquilo y con mucha confianza», aseguran los que rodean a Thiago Pitarch en el día a día. Si bien es cierto que el de Fuenlabrada está viviendo emociones intensas, fuera del campo se muestra tan seguro de sí mismo como dentro del terreno de juego. Es un futbolista muy maduro que ha caído de pie en el primer equipo del Real Madrid. Y eso, tratándose de un canterano, tiene un peso significativo.

De hecho, desde Valdebebas tienen claro que Thiago ha llegado al primer equipo para quedarse, como mínimo, hasta final de temporada. Se descarta que regrese al Castilla y seguirá en dinámica de primer equipo hasta que finalice el curso, cuando se sentarán para tomar decisiones. Ya que, de seguir con este nivel mostrado hasta el momento, tiene muchas opciones de hacerse con una ficha de cara a la próxima temporada, reforzando el primer equipo y evitando al Real Madrid acudir al mercado para desembolsar una gran cantidad de millones de euros.

Thiago Pitarch se lo cree

La confianza que le está dando Arbeloa está siendo clave para que Thiago Pitarch no deje de evolucionar. Debutó contra el Benfica hace una semana en Da Luz, fue convocado a Pamplona, donde no jugó, y volvió a tener minutos en el estadio Santiago Bernabéu contra los lusos, demostrando su potencial en un encuentro en el que los blancos no estuvieron especialmente brillantes. De hecho, son varios los que creen que su protagonismo debería ser mayor, algo que sucedió ante el Getafe. Ahora, tras jugar casi todo el partido, se da un paso más y se empieza a ver al canterano como un jugador indiscutible.

Arbeloa decidió que Pitarch diese un paso hacia atrás para dar muchos hacia adelante. Regresó al Castilla, donde encadenó cuatro partidos seguidos. Incluso jugó con el Juvenil A la UEFA Youth League ante el Olympique de Marsella. Todo estaba planeado por el entrenador del Real Madrid, que sólo quería que el talentoso mediocentro volviese a tener rodaje para empezar a subir con el primer equipo de nuevo y jugar cuando fuese oportuno.

La valentía de Arbeloa

Arbeloa está cometiendo errores, como cualquier entrenador, pero también muchos aciertos desde que es técnico del primer equipo del Real Madrid. Y lo que se le debe reconocer en todo momento es su valentía con los canteranos. Cuatro se han estrenado ya con el primer equipo: Thiago Pitarch, Mesonero, César Palacios y Manuel Ángel. A esto hay que sumarle que David Jiménez fue titular en Mestalla y ha desaparecido por motivos que no vienen al caso, y que Cesteros también ha tenido muchos e importantes minutos con él como entrenador. Nadie había confiado tanto en La Fábrica desde que salió la Quinta del Buitre.