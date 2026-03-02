Thiago Pitarch lleva tiempo llamando a la puerta del primer equipo del Real Madrid y ahora acaba de conseguir su primera titularidad. Tras ser uno de los protagonistas el pasado verano en los entrenamientos en Valdebebas y entrando en los planes de Xabi Alonso, finalmente Álvaro Arbeloa le ha dado la alternativa con los mayores en un partido contra el Getafe.

Con apenas 18 años, el madrileño viene de formarse varios años, desde haberse formado en las canteras de Atlético, Getafe y Leganés, donde se marchó al club blanco en verano de 2023. Desde entonces, ha ido escalando hasta formar parte del Juvenil A desde el pasado mes de enero, movimiento estratégico que hizo Álvaro Arbeloa después de haber sumado varios partidos en el B.

Desde el pasado verano ha ido alternando el primer equipo y el Castilla finalmente entrando en los planes del primer equipo tras jugar en la segunda mitad en la vuelta de la eliminatoria contra el Benfica. Thiago Pitarch demostró talento y desparpajo en aquel partido y ahora es titular contra el Benfica.

El Real Madrid renueva a Thiago Pitarch

A principios de año, el Real Madrid renovó su contrato para blindarle hasta junio de 2027 y evitar que pueda escaparse a los clubes que estuviesen barajando sondearle con un proyecto atractivo a corto plazo. Su valor de mercado actual en Transfermarkt es de tres millones de euros y está representado por la agencia N29.

Dónde nació Thiago Pitarch

Thiago Pitarch nació en Fuenlabrada el 3 de agosto de 2007. El jugador, pese a tener orígenes marroquíes, ha vestido la camiseta de la selección española desde categorías inferiores habiendo jugado ya con la selección sub-20. El centrocampista recibió la llamada del país de origen de sus padres, pero se ha decantado por España como su país para jugar.

Cuántos años tiene Thiago Pitarch

Thiago Pitarch tiene 18 años y ha tenido una carrera meteórica desde que entró en la cantera del Real Madrid en 2023. El futbolista formaba parte del Juvenil B del Real Madrid en la temporada 2024/25, pero empezó a aparecer en el Juvenil A de Álvaro Arbeloa y posteriormente se convirtió en uno de los jugadores apadrinados gracias a sus cualidades con la pelota.

De qué juega Thiago Pitarch

Thiago Pitarch es un mediocentro que le gusta pedir el balón y que tiene calidad para marcar el ritmo de juego. Se asemeja en cualidades a futbolistas como Pedri al ser un futbolista muy móvil y con mucha imaginación que se asocia constantemente al primer toque. Las bajas de Camavinga y Ceballos le han abierto las puertas de la titularidad.

En qué equipos ha jugado Thiago Pitarch

Antes de fichar por el Real Madrid en el verano de 2023, Thiago Pitarch pasó por las canteras del Atlético, Getafe y Leganés, todos ellos clubes de Primera División. El jugador no pudo decir que no a la llamada del equipo blanco y ahora disfrutará de una oportunidad única al conseguir un puesto como titular en el partido contra uno de los clubes que le formó.