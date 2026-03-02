Matthäus aconseja a Schlotterbeck que fiche por el Real Madrid

Lothar Matthäus ha aconsejado en las últimas horas a Nico Schlotterbeck que fiche por el Real Madrid en el futuro. El central alemán de 26 años milita en el Borussia Dortmund y termina contrato en 2027. A mediados del curso que viene podría empezar a tramitar una salida como agente libre y este mismo verano podría negociar una salida para dejar algo de dinero en su club.

Schlotterbeck es uno de los grandes centrales del futuro. Está en la agenda de los grandes clubes de Europa, incluido el Barcelona, que estuvo muy interesado en hacerse con sus servicios tras la marcha de Iñigo Martínez el verano pasado. Pero el precio de lo traspaso lo hizo imposible.

Entre 40 y 50 millones de euros tendría que pagar por Nico Schlotterbeck el club que quiera hacerse con sus servicios a día de hoy. El Real Madrid es uno de los clubes favoritos para hacerlo en un futuro y la leyenda alemana, Lothar Matthäus, no lo dura ni por un solo momento.

Matthäus habla sobre Schlotterbeck

«El corazón es señal de que, al menos, disfruta jugando aquí», explicó Lothar Matthäus el pasado fin de semana sobre la situación del central alemán durante el gran clásico de Alemania entre el Dortmund y el Bayern. Un partido en el que el defensa germano fue clave para su equipo, saliendo como titular y marcando el 1-0 a los 26 minutos de partido. Aun así no pudo evitar la derrota de su equipo por 2-3 en el Signal Iduna Park.

Pero la leyenda alemana dejó muy claro que si llega un gran equipo de Europa con una oferta irrechazable, será muy complicado para el Dortmund poder retenerlo en su equipo: «Lo está haciendo bien. Claro que, si tiene la oportunidad de ir a un club mucho mejor como el Real Madrid, entonces solo podemos desearle lo mejor y esperar que acierte con la decisión. Sabe lo que tiene aquí. Su posición en el equipo y en el club. El Dortmund lo necesita».