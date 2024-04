Lothar Matthäus no puede reprimir su antimadridismo: «Veo favorito al Bayern»

Lothar Matthäus, mítico futbolista de la selección alemana y del Bayern de Múnich entre otros clubes, ha vuelto a sacar a relucir su antimadridismo a la hora de valorar el favorito en esta gran eliminatoria de semifinales de la Champions League. El ex jugador aprovechó ese comentario para tirarle una crítica a los blancos.

Matthäus ha señalado este lunes, en la previa de la ida de la semifinal de la Champions League, donde Bayern de Múnich y Real Madrid se verán las caras en el Allianz Arena, que ve ligeramente favorito al club bávaro por delante del cuadro madridista. Un comentario completamente distinto al que ha salido desde el interior del club alemán, donde han recalcado insistentemente que la eliminatoria está totalmente igualada.

El mítico ex futbolista alemán afirmó que el Real Madrid estaba «contento» por poder estar en semifinales de la Liga de Campeones después de eliminar a Manchester City en cuartos de final. Matthäus señaló que los de Pep Guardiola es actualmente «el mejor equipo del mundo». Unas declaraciones que se entendieron como una crítica, recalcando que los bancos habían pasado sin merecerlo.

«Escuché que el ambiente en el vestuario del Bayern es mejor que en mucho tiempo. Tuchel y los jugadores se quieren. No siempre fue así», continuó el ex jugador alemán, que piensa que el Bayern de Múnich llega a estas semifinales de la Copa de Europa en un mejor momento de forma que el Real Madrid. Y por eso lo ve favorito a poco más de 24 horas para que comience la previa.

Tormenta en el Bayern

La situación extradeportiva en el Bayern de Múnich no es la mejor a solamente dos días de recibir en el Allianz Arena al Real Madrid con motivo de la ida de las semifinales de la Champions League. La relación de Thomas Tuchel, que se marchará a final de temporada, con la directiva está rota, el club busca un entrenador con la eliminatoria europea a la vuelta de la esquina y el club vive una tormenta institucional antes de jugar su partido más importante de la temporada.

La temporada del Bayern de Múnich no ha sido nada fácil. Solamente la Champions League, el trofeo por excelencia en el fútbol europeo, puede salvar una temporada pésima a nivel nacional en el club bávaro. En Copa cayeron antes de tiempo y la Bundesliga la perdieron con muchísimos puntos de distancia. En Champions eliminaron al Arsenal en cuartos y son ambiciosos de cara al duelo contra el Real Madrid, aunque no se dan como favoritos: «La eliminatoria está al 50%».

Thomas Tuchel dejará el club a final de temporada y la situación con la entidad alemana no es nada positiva. Quizás no sea la mejor forma de afrontar unas semifinales de la Champions League, pero en el Bayern saben que no tienen otra. El técnico alemán afirmó el pasado sábado que está «profundamente ofendido» tras las palabras de Uli Hoeness, presidente del club bávaro, donde decía que el técnico no tiene la voluntad ni la capacidad para mejorar a sus jugadores con más talento.