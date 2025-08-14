Mastantuono lucirá el número ’30’ en el Real Madrid

Franco Mastantuono lucirá el número 30 en su primera temporada como jugador del Real Madrid. El jugador argentino, por lo tanto, aunque formará parte del primer equipo, lucirá un dorsal perteneciente a los jugadores del filial. De esta manera, la entidad madridista sigue teniendo libre una ficha por si tuviese que hacer alguna incorporación antes de que finalice el mercado de verano o de cara al mercado de invierno.

Mastantuono aterrizó en la capital de España el pasado fin de semana, pero ha estado trabajando en solitario y fuera de Valdebebas bajo la supervisión de los preparadores del Real Madrid. El próximo viernes será la primera vez que se vista de corto y entrene junto a sus compañeros y a las órdenes de Xabi Alonso.

Mastantuono llega al Real Madrid con galones. La idea de Xabi Alonso es que contra Osasuna, el próximo martes, tenga minutos. Y, con el paso de las semanas, comience a tener un papel mucho más protagonista. En la entidad madridista están seguros de que no tardará en adaptarse al fútbol europeo y al conjunto blanco, por lo que el plan es que empiece a sumar desde el primer minuto.

En el Real Madrid están convencidos de que con la llegada de Mastantuono han asegurado a una perla destinada a marcar una era en el fútbol mundial durante la próxima década, junto a talentos como Lamine Yamal. En este proceso, Juni Calafat ha sido determinante: una vez más, realizó un trabajo impecable para adelantarse a los grandes clubes europeos que también lo pretendían, especialmente el PSG. El club blanco considera que se ha hecho con un futbolista generacional, llamado a ser protagonista del fútbol internacional en los próximos años.