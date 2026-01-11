Así fueron los goles del Barcelona: dos clásicos de Raphinha y Lewandowski

Raphinha adelantó al Barcelona en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid en Yeda después de aprovechar el equipo culé una pérdida innecesaria de Rodrygo en campo propio. El brasileño encaró a Courtois e hizo el 1-0 en el minuto 36 tras un inicio de partido en el que los blancos habían defendido bastante bien. El segundo del Barcelona llegó en el tiempo de descuento y fue obra de Lewandowski. Los goles blancos antes del descanso fueron de Vinicius y Gonzalo.

Rodrygo perdió una pelota en el centro del campo de manera totalmente infantil en el minuto 36. Intentó pasársela a Camavinga y no le aportó portencia. Fermín se metió entre los dos y robó el cuero, dejándosela posteriormente a Raphinha.

El delantero brasileño encaró a Tchouaméni con mucho campo abierto, pisó área, preparó el disparo y marcó su clásico golazo para batir a Courtois y hacer el primero de la final de la Supercopa de España.

El Real Madrid pierde la pelota y 𝐑𝐚𝐩𝐡𝐢𝐧𝐡𝐚 castiga.#superSupercopa #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/4i1oO0WHE1 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 11, 2026

Vinicius empató con un golazo espectacular en el descuento de la primera parte para empatar el partido. Pero le duró poco la alegría a los blancos, ya que dos minutos después marcó el Barcelona el segundo. Pedri se vistió de mago, metió un pase por dentro entre la defensa blanca y Lewandowski, solo, se la picó a Courtois por encima. El empate del Madrid llegó antes del descanso con un tanto de Gonzalo García.