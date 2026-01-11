Real Madrid
Barcelona – Real Madrid en directo | Alineaciones, dónde ver y estadísticas del partido la final de la Supercopa de España hoy en vivo
Sigue con nosotros el partido por el título en Arabia Saudí
Benzema, espectador de lujo
El legendario delantero del Real Madrid y Balón de Oro, Karim Benzema, presente en el palco para el Clásico de la Supercopa. El francés ganó este torneo dos veces con el equipo blanco desde el cambio de formato, la última en 2022, año en el que levantó tres títulos.
Flick explica la titularidad de Lamine
Yamal es una de las dos novedades en el once del Barça. La otra es Lewandowski, que entra por Ferran Torres. En el caso de Lamine sustituye a Bardghji, que además marcó un gol contra el Athletic. Su entrenador dice que está «perfecto, al 100%».
Xabi habla, pero no aclara el cambio en el once
Esto es lo que acaba de decir Alonso: «Huijsen ha jugado a un gran nivel. Está mejor, está disponible. Lleva entrenando unos días y está preparado para iniciar». «¿Si Mbappé entrara en el minuto 60? Todavía no está decidido», añadió, sin aclarar si pondrá a jugar a su estrella en la final.
¡Cambio en la alineación del Real Madrid!
Sorpresón en Yeda. El Real Madrid, que había comunicado su once para la final con Güler por Gonzalo, finalmente lo actualiza con el nombre del canterano por el turco. Por tanto, despejada la duda del delantero: el ’16’ estará en punta y Arda en el banquillo.
Ni Mbappé ni Gonzalo
Estaba claro que alguno de estos dos nombres no entraba en el once de Xabi, pero lo que no nos esperábamos es que no entrase ninguno. El tolosarra sale sin una referencia clara y no será hasta el saque inicial cuando veamos si es Vinicius o Rodrygo quien actúa como delantero centro. Gonzalo no es titular y entra Güler y la otra novedad está en defensa, donde Huijsen entra por un tocado Rüdiger, que no pudo completar la semifinal.
Alineación del Barcelona
¡También tenemos ya la del Barcelona! Así sale Flick: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.
Alineación del Real Madrid
¡Ya tenemos el once del Real Madrid! Xabi sale con Courtois en portería, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras en defensa, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham en el centro del campo y Arda Güler, Rodrygo y Vinicius arriba. Es decir, ni Mbappé ni Gonzalo.
¿Será titular Mbappé?
Esa es la gran duda que aún tenemos todos a estas alturas de la tarde y que todavía no ha sido despejada por el club blanco. Mbappé viajó a Arabia después de la clasificación a la final, aunque su presencia en el once de Xabi Alonso no está para nada asegurada y podría reservarse para la segunda parte. El francés ha pasado la prueba pertinente, está para jugar y es cuestión de minutos que sepamos si lo hará de inicio.
Una final para Xabi
Cuando aún estamos a la espera de las alineaciones de uno y otro equipo, cabe recordar que el entrenador del Real Madrid se juega el puesto este domingo en la final de la Supercopa, aunque no afronta este partido como su último en el equipo blanco como sí pasó ante el Atlético. Lea aquí la información publicada este domingo por nuestro enviado a Arabia, Iván Martín.
El talismán de la Supercopa
Ojo al dato: desde que este torneo se disputa en Arabia Saudí, 2020, todos los campeones esa temporada acabaron ganando la Liga. La Supercopa de España vale doble.
- 2020: Real Madrid
- 2021: se jugó en España por el coronavirus y venció el Athletic
- 2022: Real Madrid
- 2023: Barcelona
- 2024: Real Madrid
- 2025: Barcelona
¡Bienvenidos al Clásico!
¡Hola a todos! Vayan pasando que tenemos por delante una hora y media de previa hasta que arranque la gran final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid. Únete a nuestro directo y entérate de todos los detalles del partido en el que estará la atención de todos los amantes del fútbol.
Llegó el día. Este domingo está en juego el primer título de la temporada. La Supercopa de España busca nuevo dueño en un partido que enfrentará a los dos mejores equipos de fútbol de nuestro país, aunque como desde hace seis años se celebrará en Arabia Saudí, concretamente en Yeda. Sigue en directo con nosotros el Clásico entre Barcelona y Real Madrid a partir de las 18:30 horas con toda la previa y desde las 20:00 con el minuto a minuto de la final.
El segundo Clásico de la 2025-26 promete emociones fuertes, ya que el ganador levantará el primer trofeo del curso. El año pasado se lo llevó el Barça, también en una final que hizo mucho daño y un 5-2 que dejó muy tocado a Carlo Ancelotti. Ahora, exactamente 365 días después, es Xabi Alonso quien se juega el puesto en la Supercopa. Superó la prueba del derbi contra el Atlético, pero el Barcelona son palabras mayores, aunque ya conoce el camino.
Con el tolosarra en el banquillo, el Real Madrid se llevó el primer Clásico de la temporada en el Santiago Bernabéu a finales del pasado mes de octubre. El equipo blanco ganó por 2-1 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, que deshizo el empate de Fermín López. Así, se rompió una racha de victorias derrotas seguidas en este enfrentamiento a favor de los culés, que arrasaron en la 2024-25.
El Barça cogió más impulso ganando la última Supercopa y después acabó levantando también la Copa del Rey, venciendo al Real Madrid en la final, y la Liga. Los de Hansi Flick parten como favoritos para el encuentro de este domingo por las sensaciones de las últimas semanas y también de las semifinales, en las que el Barcelona ganó de calle al Athletic Club (5-0 e iba 4-0 al descanso) y el conjunto blanco sufrió hasta el final para superar al Atlético (1-2).
Dónde ver el Barcelona-Real Madrid
Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los tres partidos que forman parte de este torneo. Este Barcelona-Real Madrid se podrá ver en directo por televisión mediante el canal Movistar+ Plus. Hay que tener en cuenta que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el estadio King Abdullah, por lo que se entiende que este Clásico que se disputa en Arabia no se podrá ver por TV gratis.
Florentino Pérez ya está en el palco de Yeda
El presidente del Real Madrid ya se encuentra en su localidad, alejada de sus homónimos en la Federación, Rafael Louzán, y en el Barcelona, Joan Laporta. Recordemos que no acudió a la cena organizada por el organismo federativo previa a la final. Antes, saludó a todos los jugadores y al cuerpo técnico y en el hotel de concentración del club blanco.