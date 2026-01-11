Barcelona – Real Madrid en directo | Alineaciones, dónde ver y estadísticas del partido la final de la Supercopa de España hoy en vivo

Llegó el día. Este domingo está en juego el primer título de la temporada. La Supercopa de España busca nuevo dueño en un partido que enfrentará a los dos mejores equipos de fútbol de nuestro país, aunque como desde hace seis años se celebrará en Arabia Saudí, concretamente en Yeda. Sigue en directo con nosotros el Clásico entre Barcelona y Real Madrid a partir de las 18:30 horas con toda la previa y desde las 20:00 con el minuto a minuto de la final.

El segundo Clásico de la 2025-26 promete emociones fuertes, ya que el ganador levantará el primer trofeo del curso. El año pasado se lo llevó el Barça, también en una final que hizo mucho daño y un 5-2 que dejó muy tocado a Carlo Ancelotti. Ahora, exactamente 365 días después, es Xabi Alonso quien se juega el puesto en la Supercopa. Superó la prueba del derbi contra el Atlético, pero el Barcelona son palabras mayores, aunque ya conoce el camino.

Con el tolosarra en el banquillo, el Real Madrid se llevó el primer Clásico de la temporada en el Santiago Bernabéu a finales del pasado mes de octubre. El equipo blanco ganó por 2-1 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, que deshizo el empate de Fermín López. Así, se rompió una racha de victorias derrotas seguidas en este enfrentamiento a favor de los culés, que arrasaron en la 2024-25.

El Barça cogió más impulso ganando la última Supercopa y después acabó levantando también la Copa del Rey, venciendo al Real Madrid en la final, y la Liga. Los de Hansi Flick parten como favoritos para el encuentro de este domingo por las sensaciones de las últimas semanas y también de las semifinales, en las que el Barcelona ganó de calle al Athletic Club (5-0 e iba 4-0 al descanso) y el conjunto blanco sufrió hasta el final para superar al Atlético (1-2).

Dónde ver el Barcelona-Real Madrid

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los tres partidos que forman parte de este torneo. Este Barcelona-Real Madrid se podrá ver en directo por televisión mediante el canal Movistar+ Plus. Hay que tener en cuenta que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el estadio King Abdullah, por lo que se entiende que este Clásico que se disputa en Arabia no se podrá ver por TV gratis.