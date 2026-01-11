Un final inmerecido para el Real Madrid… y Vinicius

Xabi Alonso tenía un plan que ejecutó gracias al compromiso de unos jugadores que aguantaron lo que resistió el físico de una plantilla que tiene gasolina para lo justo. Pero este es otro tema que el club, muy preocupado, ya intenta solucionar. Centrándonos en la final de la Supercopa de España, el donostiarra tenía una idea que casi le sale. Pero, finalmente, el título se va a Barcelona.

El Real Madrid jugó la final como un equipo pequeño, pero que nadie lo tome como algo despectivo. Xabi sabía a lo que tenía, sus posibilidades y peligros, y los trató de exprimir al máximo. Para ello, debían jugar juntos, en una defensa de cinco cuando el Barcelona tuviese el balón, y siendo tremendamente generosos. Cometieron errores, alguno costó caro, pero dieron la cara.

Lástima que la gasolina no les diese ni siquiera para intentar buscar la épica en los minutos finales. Los blancos lo intentaron, pero las piernas no les respondían y no pudieron buscar un empate que les hubiese llevado a unos penaltis que, quién sabe, lo que hubiese pasado.

Vinicius fue una alegría

Vinicius llegó al King Abdullah Stadium de Yeda hablando de fe. Esa que necesitaba para volver a sonreír dentro de un terreno de juego. Y esa fe tuvo su recompensa. La tuvo con un golazo de crack. De futbolista de los buenos. De los que valen dinero y a los que merece la pena darles una segunda oportunidad para volverse a sentar con ellos, que entren en razón y firmen una renovación.

Corría el minuto 46 de la final cuando Gonzalo veía desmarcado a un Vinicius que recibió la pelota y se dirigió al abismo. Solo ante el peligro. Koundé le encimaba y Eric García llegaba a la ayuda. Los de Flick lo tenían todo bajo control… o no. El brasileño tiró de la fe de la que hablaba mientras se dirigía al estadio en autobús para irse del francés con un caño, pisar área, recortar a Cubarsí y definir como lo hacen los buenos ante Joan García para poner en ese momento las tablas en el marcador de la final.

Con ese gol, Vinicius puso punto final a una sequía de 16 partidos sin marcar. Desde el 4 de octubre, ante el Villarreal, no veía portería. 1.318 minutos después, volvía a celebrar con la camiseta blanca y con ese escudo redondito lleno de Copas de Europa al que besaba mientras celebraba.

Gonzalo siempre suma

Pon un madridista en tu vida, un canterano y, sobre todo, goleador. Gonzalo fue la apuesta de Xabi Alonso en la final al no alinear de inicio a Mbappé. Con suspense, sí, puesto que el Real Madrid se equivocó al poner el once y le puso de suplente, pero finalmente era titular. Y menos mal, pensarían los blancos, ya que en el minuto seis del descuento de la primera mitad hacía de los que es, un ‘9’, para permitir a los madridistas irse al descanso con la final empatada.

Mariscal Tchouaméni

Otra exhibición de un jugador que es capital en este Real Madrid. Muchas veces criticado, pero indiscutible. Ante el Barcelona jugó en el centro de la defensa y fue el jefe de la zaga madridista. Imperial en todo momento, solo se vio superado en el gol de Raphinha, donde el brasileño estuvo perfecto amagando, recortando y en la definición.

Las notas del Real Madrid