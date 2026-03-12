El Real Madrid se aúpa al tercer puesto de la Euroliga con el empuje del Palacio ante el Valencia

El Real Madrid logró este jueves uno de los triunfos más importantes y contundentes de la temporada contra el Valencia Basket para ponerse tercero en la Euroliga (96-79). Los blancos estaban obligados a ganar por más de 13 puntos para superar a los taronja en el basket average, algo fundamental al término de la fase regular por el factor cancha, y al hacerlo se han puesto en tercera posición con el mismo balance que Olympiacos (20-11).

Son ya 20 victorias (cinco seguidas) de los de Sergio Scariolo en el campeonato europeo y sólo una derrota como local. El Palacio de los Deportes, que ya no silbó en masa al técnico italiano, empujó al cuadro madridista y éste mostró una de sus versiones más corales del año con seis jugadores en dobles dígitos de valoración.

Mario Hezonja, máximo anotador con 16 puntos pese a un percance en la barbilla que le mandó al vestuario en plena segunda parte (6/9 en tiros de campo y 19 créditos), Edy Tavares (ocho encestes, nueve rebotes, dos asistencias y 16), un sensacional Gaby Deck (14+6+1 y 13) y Facu Campazzo, pese a desconexiones momentáneas y un enorme cabreo (9+1+9 y 12).

Chuma Okeke y Andrés Feliz completan esa lista. Ambos brutales y decisivos ante un flojísimo Valencia en el que Jean Montero (19 puntos y 27 de valoración) volvió a ser el mejor frente al conjunto blanco, con la ayuda de Josep Puerto en la anotación. Lo próximo para los blancos es la visita al Zalgiris en Kaunas del próximo viernes. Antes, el Lleida en casa este domingo.

Un Real Madrid-Valencia con cuentas pendientes

La de este jueves en el Palacio era una noche con cuentas pendientes. Por el lado blanco, con la mentalidad de ganar y hacerlo por la máxima renta posible, pensando en el basket average ante un rival directo tras la abultada derrota de noviembre (89-76). Y en el taronja, con el amargo recuerdo de la semifinal de la Copa del Rey en la que los triples de Hezonja en los últimos segundos le impidieron luchar por el título en una final que tenía amarradísima en el Roig Arena.

Había buen ambiente y un aroma a partido de play off o Final Four con el Palacio rozando el lleno. No era para menos, porque se medían el segundo y el cuarto clasificado en un cara a cara con el factor cancha en juego en esta apretadísima Euroliga. Antes del duelo, se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido Vicente Paniagua, leyenda del Real Madrid de baloncesto.

Ambos equipos salieron a comerse el parqué, con el Valencia Basket más acertado que el Real Madrid pese a los fallos iniciales de Puerto, una situación que se revertió tras una acción injusta en la que los árbitros, además de no pitar falta sobre Tavares, acabó en técnica al banquillo. Montero lo aprovechó, pero la ventaja fue un espejismo. Su compatriota, Feliz, con el primer triple de la tarde, y Deck remontaron rápidamente.

El partido nació igualadísimo, con constantes idas y venidas en el marcador, y el primer acto se lo llevaba el Real Madrid por la mínima, mejorando considerablemente sus parciales iniciales de los dos últimos enfrentamientos con el Valencia Basket (9-24 y 34-16). La polémica del principio se mantuvo durante toda la primera parte y Scariolo quería comerse al trío arbitral, especialmente a Olegs Latisevs. ¿El motivo? Un claro agarrón de Jaime Pradilla a la red de la canasta que se zamparon todos.

Los árbitros encienden a Scariolo

En esas, el Valencia pegó un tirón hasta los cinco puntos de ventaja, pero el Real Madrid volvió a responder inmediatamente, pasando de 27-32 a 38-34 en menos de tres minutos. Deck y Trey Lyles fueron la medicina perfecta al acierto exterior taronja y un inmenso Neil Sako. Y acabaron siendo Sergio Llull, con mandarina espectacular que era su triple número 700 en la Euroliga, y Hezonja cerrando una gran primera mitad (11 puntos) antes de que Feliz pusiese la máxima (51-43) al descanso.

El regreso de vestuarios del Real Madrid fue heroico. Alberto Abalde y Campazzo de tres, Okeke con dos 2+1 y Tavares… El quinteto titular hundió al Valencia Basket y se vio la versión blanca más coral en cuanto a juego para estirar la ventaja hasta el +16 con un parcial de salida de 13-5 en la segunda parte (64-48). A los taronja les costó que les entrasen los tiros y los blancos lo anotaban casi todo en un tercer cuarto cuyo desenlace volvió a estar marcado por el arbitraje.

Una falta inexistente de Lyles sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de tres sobre la bocina desesperó por completo a Scariolo, que se llevó la técnica. El canadiense acertó dos de los cuatro libres y el Valencia no estaba muerto (75-65), aunque los nervios y sobre todo las pérdidas le condenaron en el último cuarto.

Los blancos le ponen la guinda

Lyles volvió a ser el de hace algo más de un mes y elevó su cuenta personal hasta los 12 puntos con un triple que colocaba la máxima de +16 de nuevo (83-67). Así, el partido quedó decidido antes de los minutos finales, con el único aliciente del asunto del average, algo que también amarró el Real Madrid con relativa comodidad para redondear una de sus mejores actuaciones de la temporada.