Scariolo se sorprende: «No recuerdo un partido de un equipo mío con este dato, impresionante»

Sergio Scariolo atendió a los medios en el Palacio tras la victoria del Real Madrid contra el Valencia Basket en el partido de la jornada 31 de la Euroliga. El italiano reconoció la gran actuación de sus jugadores y resaltó sobre todo las estadísticas de pérdidas y asistencias de uno y otro equipo, además de poner en valor nuevamente a su rival.

«Expresar alegría por este grandísimo partido. Había que jugar mejor contra este rival porque es diferente al resto. La estructura de equipo, los jugadores, cómo entran y salen. Todo el mundo ha reboteado, la circulación de balón ha sido muy buena. Las pérdidas y asistencias… No recuerdo un partido de un equipo mío que haya tenido este dato, impresionante», comenzó.

«Una gran victoria de equipo, otro gran partido en la Euroliga, pero pensaremos en lo que viene después. Acabamos de entrar en la recta final y lo hemos hecho bien», reconoció. Sobre Andrés Feliz, decisivo, dijo que «ha jugado un gran partido» y también habló del resto.

«Había que mantener al Facu (Campazzo) lejos del bache de rendimiento del pasado. Andrés ha mejorado, Mario (Hezonja) ha mejorado de una manera muy evidente en el control de las emociones en la parte decisiva. Mejorar no quiere decir que tienes que ganar todos los cuartos de todos los partidos», explicó.

Scariolo y la mejora de los americanos

«Estoy muy contento del trabajo que estamos haciendo en el equipo en general. Un entrenador tiene que saber evaluar más que perder o ganar el último partido, aunque hay estadísticas, sobre todo las avanzadas, que te ayudan a tener el termómetro de cómo van las cosas», añadió.

«Ambos jugadores han aportado y han compartido bien el puesto, también con la ayuda de Gaby (Deck), que le hemos explotado y recibiendo mucho a cambio también. Tenemos esta situación que a nadie le gusta de tener tres jugadores extracomunitarios. Trey no hizo una gran Copa del Rey, Gaby sí. Es como el juego de las tres bolas, luego es muy fácil decir en qué vaso estaba. Esas cosas se deciden con antelación», comentó Scariolo sobre las buenas actuaciones de Chuma Okeke y Lyles.

«Son jugadores generosos, sabemos que no somos un equipo construido sobre la defensa, pero tenemos buenos jugadores defensivos que pueden dar ejemplo, contagiar y enseñar al resto que es fundamental que todo el mundo aporte en esa faceta. Luego, en ataque, es mover el balón. Es una buena cifra de talento, con algún punto fuerte y otro que menos», afirmó el italiano.