Henry se rinde a Thiago Pitarch: «¡Qué partido! Corría por todos lados»

Thiago Pitarch recibió grandes elogios tras su partidazo contra el Manchester City, entre ellos el de una leyenda del fútbol como Thierry Henry. El francés está de comentarista en Inglaterra actualmente y destacó el enorme partido del canterano madridista. Era su primera titularidad en Champions y encima contra uno de los gigantes de Europa, pero el joven jugador respondió con desparpajo y haciendo un despliegue físico que desató la ovación del Santiago Bernabéu.

El ex jugador de Arsenal, Mónaco y Barcelona, entre otros, comenzó reconociéndole el mérito a Fede Valverde por su hat-trick. El uruguayo anotó los tres goles y le dieron el MVP del encuentro: «Soy muy del Barça, del Barcelona. Pero hay que reconocerle mucho mérito al Madrid. Nadie lo vio venir. Y nadie vio a Valverde marcar un hat-trick. Cualquiera que dijera que sabía que Valverde iba a marcar un hat-trick miente».

Acto seguido, Henry quiso destacar otro nombre propio del Real Madrid, Thiago Pitarch. El galo quedó asombrado por el partidazo que se marcó el joven canterano blanco: «Quiero hablar de… no sé cómo pronunciar su nombre, Pitarch. Porque me fijé en él con atención esta noche. ¡Qué partido! Corría por todos lados».

No obstante, Henry destacó en el programa CBS Sports Golazo que la clave de la goleada del Real Madrid, que pudo ser mayor si Vinicius llega a marcar el penalti, fue el esfuerzo del grupo: «Quiero hablar del esfuerzo colectivo que hicieron hoy. Así se ganan los partidos. Todos defendían para todos. Y Valverde tiene su recompensa. Porque ha sido un gran servidor del club y marcar tres goles no es algo que le pase a él. Así que hay que reconocerles el mérito».

El ex delantero francés también bromeó con el peso que tiene esta camiseta, que cuando se la ponen en Champions les da un plus como mostraron el miércoles frente a los de Guardiola: «No sé qué tiene esa camiseta. No sé qué pusieron en esa camiseta. De verdad que no. Obviamente es broma lo que voy a decir, porque no quiero usar esa camiseta. Pero quizá si me la pongo, me ayude a recuperar el pelo».

«Sé que es una camiseta que pesa. Pero no sé por qué, cuando se la ponen, parece que los jugadores son diferentes. Es diferente. Y hay que reconocerles ese mérito», agregó Henry, antes de mandar un mensaje de felicitación al cuadro madridista: «En la ida no esperaba esto del Real Madrid. Así que, aunque me duela decirlo, bien hecho».