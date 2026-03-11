Fede Valverde: «Es el mejor partido de mi carrera, he disfrutado un montón»

Fede Valverde, no podía ser otro, fue el mejor jugador del partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Su histórico hat trick en la primera parte dejó la eliminatoria de octavos de final de la Champions League claramente decantada a favor de los blancos (3-0) y el uruguayo aseguró que el de este miércoles era la mejor actuación de su carrera.

«Increíble. Uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para estar así anímicamente. Al cuerpo técnico, la gente… pese a ser una temporada difícil», dijo Valverde, aún en el césped del Santiago Bernabéu, un estadio que protagonizó una noche mágica.

«Seguro, sobre todo en goles», dijo al ser preguntado si el de este miércoles era el mejor partido de su carrera. «Disfruté mucho del fútbol, hacía mucho que no disfrutaba de esta forma. El entrenador me pide que llegue desde segunda línea y ataque. Los jugadores me han dado pelotas increíbles», reconoció el centrocampista.

«Habíamos entrenado bastante, sobre todo cuando sacamos de puerta. Lo aprovechamos bien. Es un honor, como dije ayer. Lo importante es el trabajo del equipo, el esfuerzo. En los últimos minutos estábamos agotados, pero seguimos apretando. Los partidos en Mánchester son muy difíciles, tenemos que ir como si el resultado fuese 0-0», concluyó Valverde.