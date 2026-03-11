¡Hat trick de Valverde y asistencia de Courtois!: espectacular primera parte del Real Madrid

Fede Valverde firmó una actuación memorable con la que puso al Real Madrid con tres goles de ventaja en la eliminatoria de octavos de final contra el Manchester City en una primera parte heroica por parte de los de Álvaro Arbeloa.

El uruguayo fue el protagonista en el mejor inicio de los blancos en toda la temporada con un hat trick, culminando en primer lugar una jugada que empezó en el área pequeña y en la que el asistente fue ¡Thibaut Courtois! Posteriormente con un disparo cruzado de zurda y por último regateando por alto en el área a Marc Ghehi. Todo ello en 42 minutos.

Para el 1-0, el portero belga sacó en corto y volvió a recibir la pelota, vio a Valverde por la derecha en disposición de correr y la cruzó hasta el mediocampo con un pase en largo espectacular de zurda. El uruguayo conectó un gran control orientado que le dio ventaja en la carrera hacia el área rival y comenzo su vuelo.

Donnarumma salió mal, quitó el brazo y Fede le regateó para terminar marcando a puerta vacía con mucho mérito porque el disparo era sin ángulo y tuvo que vencerse al césped. El Real Madrid ponía el 1-0 en el minuto 20 después de un fenomenal arranque en el que atosigó al City en la salida de balón, realizando varios robos en campo contrario y mostrándose muy serio en defensa.

🦅 𝐔𝐧 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐭𝐨 Qué control.

Qué autopase.

Lo de Fede Valverde…#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/selAnnOiWh — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 11, 2026

El Santiago Bernabéu no dejó de animar desde la previa en las afueras, un ambiente de noche grande europea que trasladaron hacia dentro y que se palpó desde el himno de La Décima. El equipo devolvió la emoción con una sensacional primera parte en la que Valverde iba a golpear doblemente, marcando el 2-0 en el 27′, girándose en el área y chutando con su pierna mala para batir otra vez a Donnarumma.

Hat trick histórico de Valverde

El 3-0 fue más épico si cabe que los anteriores. Brahim Díaz le puso un pase delicatessen con parábola y Valverde, que se lo tuvo que volver a currar, se sacó un sombrero para tumbar a Guehi y chutar con todo para mandarla a la red por tercera vez en el 42′. El uruguayo se convirtió así en el primer centrocampista de la historia del Real Madrid en firmar un hat trick en la Champions.

Vinicius falla de penalti

Vinicius tuvo en su bota el cuarto gol que prácticamente habría sentenciado la eliminatoria. En una carrera en solitario hacia la portería rival, el brasileño provocó un penalti de Donnarumma, que se resarció de su error negándole el tanto desde los 11 metros con una buena parada por la izquierda.