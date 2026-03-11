Más banderas de España que nunca: el Bernabéu se engalana para recibir al City de Guardiola

Las banderas de España lucieron como nunca en el Santiago Bernabéu para el Real Madrid–Manchester City. Por si había algún tipo de dudas: no se prohibieron. Todo lo contrario. El estadio estaba plagado de enseñas nacionales para el encuentro. Era una gran noche europea, en un nuevo clásico moderno del viejo continente y el ambiente no podía ser mejor. Además del blanco predominante en la grada, también lo hicieron las miles de banderas de España que portaban los aficionados.

Lo que sí fue una realidad es que el club solicitó a la Grada Fans que acudiese al duelo contra los ingleses sólo con banderas y bufandas del Real Madrid de color blanco y morado. También es cierto que los responsables de la zona de animación solicitaron a los aficionados que acuden a esa zona a ver los partidos que no lleven nada que no sea una bandera o bufanda del club. Es decir, sin banderas de España y de ningún otro país. Pero el club blanco en ningún momento prohibió la enseña nacional.

Real Madrid y Manchester City se miden en el estadio Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final de la Champions. Los blancos, que llegan a este encuentro con siete bajas por lesión, buscarán un buen resultado que les permita lograr la clasificación para los cuartos de final el próximo martes en el Etihad.