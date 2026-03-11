La afición del Real Madrid sí cree en los de Arbeloa: cientos de aficionados recibieron al autobús

Cientos de aficionados del Real Madrid recibieron al autobús de los blancos a su llegada al estadio Santiago Bernabéu antes de que los de Arbeloa se midan al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions. Cánticos y bengalas recibieron a los hombres de Álvaro Arbeloa, que pudieron sentir el calor de los aficionados madridistas incluso antes de entrar al coliseo madridista.

Real Madrid y Manchester City se miden en el estadio Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final de la Champions. Los blancos, que llegan a este encuentro con siete bajas por lesión, buscarán un buen resultado que les permita lograr la clasificación para los cuartos de final el próximo martes en el Etihad.

Hay que recordar que Real Madrid y Manchester City ya se vieron las caras en la fase de liga de la Champions, con victoria inglesa. Los de Guardiola asaltaron el Bernabéu ganando 1-2. Rodrygo abrió el marcador, pero O’Reilly y Haaland dieron la vuelta al marcador.