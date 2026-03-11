Alerta amarilla: Vinicius, Tchouaméni y Huijsen están apercibidos

Vinicius, Aurélien Tchouaméni y Dean Huijsen llegan apercibidos al partido de ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City, por lo que si ven una tarjeta amarilla este miércoles no podrían jugar la vuelta de la semana que viene en el Etihad Stadium.

Estos tres futbolistas tendrán que evitar ser amonestados si no quieren perderse el segundo capítulo de esta eliminatoria ante el equipo que entrena Pep Guardiola. No obstante, son más los jugadores apercibidos en el bando del conjunto que dirige Álvaro Arbeloa, ya que en esa situación también están los centrocampistas Jude Bellingham y Dani Ceballos; los defensas Álvaro Carreras, David Alaba y Éder Militao; y Rodrygo Goes, aunque todos ellos no jugarán por lesión.De hecho, el delantero ha sido operado este martes de una grave lesión de rodilla.

Por su parte, el Manchester City tiene como apercibidos para esta ida en el Santiago Bernabéu al central inglés Marc Guéhi, al extremo brasileño Savinho y al centrocampista inglés Nico O’Reilly. Mientras, el defensa croata Josko Gvardiol, el lateral inglés Rico Lewis y el centrocampista croata Mateo Kovacic son baja por lesión.

Carreras y la incógnita de Mbappé

Para la ida, Arbeloa tiene siete bajas por lesión. De estas, sólo se espera que para el partido de vuelta que se celebrará el próximo martes en el Etihad sólo estén recuperados Álvaro Carreras y, quién sabe, si llegará Mbappé. Lo más normal es que el francés tampoco esté para el encuentro que se celebrará en Inglaterra. O, por lo menos, parece casi imposible que pueda ser titular. También podría llegar Alaba, aunque es otro dilema sin resolver.

Por otro lado, los que no estarán seguro son Rodrygo, recientemente operado, Ceballos, Militao y Bellingham. Ninguno de estos podrá jugar el encuentro de vuelta de la próxima semana.