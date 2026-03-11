Real Madrid-Manchester City: noche grande en el Bernabéu

Noche grande en el Santiago Bernabéu. De esas en las que el estadio se viste con sus mejores galas, aunque la sensación general sea que el desafío será tremendamente complicado. Pocas veces se ha visto al madridismo tan tocado antes de afrontar una eliminatoria de Champions. La situación del equipo, los resultados, las lesiones y las sensaciones que transmite el juego no invitan precisamente al optimismo.

Lo más preocupante es que dentro del vestuario también son conscientes de la dificultad del reto. La sensación que se respira en el entorno del equipo es clara: lo verdaderamente sorprendente sería ganar mañana y, aún más, sacar adelante la eliminatoria. En el vestuario asumen que el escenario es muy complicado y que lo más probable sería caer ante un Manchester City que llega en mucha mejor condición que los madridistas. Aun así, el mensaje interno es claro: si llega ese final, que sea compitiendo y con dignidad.

La gran diferencia respecto a otras noches europeas que forman parte de la memoria reciente del club está en el origen de esa percepción. En muchas ocasiones anteriores era el exterior el que daba por muerto al Real Madrid, mientras que dentro del vestuario la convicción era absoluta. Aquellas eliminatorias se afrontaban con la sensación de que, pese a todo, los blancos guardaban algo capaz de cambiar la historia.

En esta ocasión el escenario es distinto. El equipo camina por una cuerda floja y la plaga de lesiones no ayuda. No se sienten derrotados ni se rinden antes de tiempo, pero sí existe la sensación interna de que, por mucho orgullo, carácter o entusiasmo que pongan sobre el césped, quizá no sea suficiente para cambiar el rumbo de la eliminatoria.

Ese es el gran matiz respecto a otras noches europeas que todos tienen grabadas en la retina. Aun así, el equipo saldrá a competir, porque en el Real Madrid nadie concibe otra forma de afrontar un partido de este calibre.

Una enfermería abarrotada

El Real Madrid afronta el duelo contra el Manchester City con hasta siete ausencias por lesión: Mbappé, Bellingham, Alaba, Carreras, Ceballos, Rodrygo y Militao. Una lista de bajas muy importante para afrontar un partido que puede marcar el devenir del equipo de Arbeloa en la máxima competición continental.

Mbappé regresó de París el domingo después de pasar casi dos semanas en su país recuperándose de la lesión que sufre en la rodilla izquierda. El francés intentará llegar al partido de vuelta, aunque parece complicado. Bellingham, que también estuvo en Londres recuperándose, no volverá hasta abril.

Carreras estará aproximadamente una semana de baja por una lesión en el gemelo, mientras que Alaba sufre molestias musculares. Ceballos se encuentra en una situación similar a la de Jude, al igual que Militao, mientras que Rodrygo ha sido operado recientemente de la grave lesión que sufre en la rodilla.

En cuanto a la alineación, Arbeloa solo mantiene una gran duda: Huijsen o Asencio. El resto apunta a lo esperado, con Mendy en el lateral izquierdo, Thiago Pitarch como titular en la medular y, en principio, Gonzalo García en la punta del ataque.

Un City mejorado

El momento del Manchester City es agridulce. Por un lado, la temporada está siendo más positiva que la anterior y el equipo sigue vivo en todas las competiciones. Sin embargo, el inesperado tropiezo ante el Nottingham Forest ha disipado prácticamente sus opciones de conquistar otra Premier League y ha vuelto a evidenciar algunas debilidades del equipo.

El conjunto de Guardiola sufre especialmente en las transiciones, en el balón parado y depende en gran medida de los goles de Erling Haaland y Antoine Semenyo para sacar adelante los partidos.

La duda sobre la presencia del delantero noruego, tras descansar el sábado y arrastrar molestias en las últimas semanas, quedó despejada este martes al participar en el último entrenamiento antes de viajar a Madrid. Autor de 29 goles esta temporada, Haaland, que no marcó en sus tres primeros enfrentamientos ante los blancos, suma tres tantos en sus dos últimos duelos contra el conjunto madridista.

Guardiola criticó duramente la programación del partido de Copa de Inglaterra ante el Newcastle el pasado sábado, pero el experimento le salió bien. Dio descanso a nueve titulares -sólo jugaron de inicio Nico O’Reilly y Matheus Nunes- y el equipo logró avanzar a los cuartos de final.

El técnico español tiene un once bastante definido. En defensa, Rúben Dias y Marc Guéhi forman la pareja de centrales, con Nunes en el lateral derecho -quizá la pieza más vulnerable- y Ait-Nouri en el izquierdo, aunque esta posición podría alternarse con O’Reilly si Guardiola decide apostar por un centrocampista más puro.

Si no, O’Reilly acompañará en la medular a Rodrigo Hernández y Bernardo Silva. En ataque no hay dudas: Haaland será la referencia, acompañado por la creatividad de Rayan Cherki o el desborde de Jeremy Doku, además del poderío de Antoine Semenyo, que desde su llegada en enero ya suma siete goles.

Este City, aunque todavía está lejos de su mejor versión, poco tiene que ver con el que visitó el Bernabéu el año pasado y se llevó en la mochila un hat-trick de Mbappé. Guardiola ha reconstruido el equipo con una inversión cercana a los 500 millones desde enero de 2025 y ahora se siente preparado para competir de nuevo al máximo nivel. La visita a Madrid puede marcar un punto de inflexión en su temporada y, de paso, ofrecer una nueva oportunidad de revancha.

Real Madrid – Manchester City: posibles onces