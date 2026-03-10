El estadio Santiago Bernabéu no se llenará para la ida de los octavos de final de la Champions que enfrentará a Real Madrid y Manchester City. El elevado precio de las entradas y la delicada situación de los blancos, que ni mucho menos parten como favoritos para este encuentro, ha provocado que en la web oficial del club todavía se puedan comprar localidades para un partido de los que, hasta no hace tanto, volaban en cuestión de minutos.

Para aquellos aficionados que quieran acudir al encuentro, el Santiago Bernabéu ofrece una amplia gama de precios para el Real Madrid-Manchester City de octavos de final de Champions. El coste varía en función de si se es socio, abonado o público general, además de la zona del estadio. Los socios cuentan con un 30% de descuento en sus localidades y los precios oscilan entre los 312 y los 84 euros. Para el público general, el precio se sitúa entre los 445 euros en Tribuna y los 120 euros.

El Real Madrid recuerda que la venta de entradas para el duelo ante el Manchester City, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions, se realizará exclusivamente de forma online a través de la página web del club y se mantendrá abierta hasta agotar localidades. Además, la entrada descargada en el móvil (ticket digital) será el único documento válido para acceder al Santiago Bernabéu. La venta para socios ya está habilitada, mientras que los Madridistas Platinum/Premium tendrán que esperar a las 10:00 horas del miércoles 4 de marzo y el público general al jueves, a la misma hora.

Un Real Madrid mermado

El Real Madrid afronta el duelo contra el Manchester City con hasta siete ausencias por lesión. Mbappé, Bellingham, Alaba, Carreras, Ceballos, Rodrygo y Militao: estas son las bajas con las que cuenta el conjunto blanco para este encuentro. Una lista de ausencias muy importante para afrontar un partido que puede marcar el devenir de los de Arbeloa en la máxima competición continental.

Mbappé regresó de París el domingo a Madrid después de pasar casi dos semanas en su país recuperándose de la lesión que sufre en la rodilla izquierda. El galo intentará llegar al partido de vuelta, aunque parece complicado. Bellingham, que también estuvo en Londres, no regresará hasta abril. Carreras estará aproximadamente una semana de baja por una lesión en el gemelo. Alaba sufre molestias musculares. Ceballos se encuentra en una situación similar a la de Jude, al igual que Militao, mientras que Rodrygo ha sido operado recientemente de la grave lesión que sufre en la rodilla.