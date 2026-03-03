Real Madrid-Manchester City: precio y cómo comprar entradas para el partido de Champions League en el Santiago Bernabéu

Después de superar al Benfica en el playoff de la Champions League, el Real Madrid se prepara para recibir en el Santiago Bernabéu a su mayor rival europeo de la última década. El Manchester City de Pep Guardiola vuelve a cruzarse en el camino hacia el título de los blancos, ya que será la quinta temporada consecutiva en la que ambos conjuntos se vean las caras en una eliminatoria. Los skyblues ya visitaron el feudo madridista en la fase de liga de la presente edición de la Champions, pero ahora lo harán en la ida de los octavos de final, sin margen de error.

Cuándo se juega el Real Madrid-Manchester City de Champions League

Real Madrid y Manchester City darán el pistoletazo de salida a su eliminatoria de octavos de final el próximo miércoles 11 de marzo a las 21:00 horas de la España peninsular. El primer asalto de este duelo, el más repetido en la competición continental en el último lustro, se disputará en el Santiago Bernabéu. La derrota del Real Madrid en Da Luz en la última jornada de la fase de liga hizo caer a los blancos del Top 8 y dio cabida a un Manchester City que, además de evitar el playoff, también cuenta con la ventaja de disputar el partido de vuelta ante su público.

Será una eliminatoria de formato corto, ya que el segundo encuentro se jugará sólo seis días después (martes 17 de marzo) en el Etihad. La derrota del conjunto merengue en Liga ante el Getafe aleja a los de Arbeloa a cuatro puntos del liderato que ocupa el FC Barcelona, lo que hace aún más vital el desempeño en Champions para mantener ‘viva’ la temporada. En frente estará un Manchester City que ha podido eliminar al Real Madrid en las campañas 2022/23 (semifinales) y 2019/20 (octavos de final). Los blancos, en cambio, han apeado a los citizens las dos últimas temporadas (en el playoff y en semifinales) y también en las semifinales de la 2021/22.

Precios de las entradas para el Real Madrid-Manchester City

El Santiago Bernabéu acoge otro duelo de Champions League ante el Manchester City. En el coliseo madridista esperan vivir una noche similar a la última eliminatoria con el equipo que dirige Pep Guardiola. Con un hat-trick de Mbappé, seria duda para este duelo, el Real Madrid se impuso por 3-1 en la vuelta del pasado playoff de la competición.

Para aquellos aficionados que quieran acudir al encuentro, el Santiago Bernabéu cuenta con una amplia gama de precios para el Real Madrid-Manchester City de octavos de final de Champions. El precio varía en función de si se es socio, abonado o público general, además de la zona del estadio. Los socios contarán con un 30% de descuento en sus localidades, y los precios oscilan entre 312 euros y 84 euros. Para el público general, el coste se sitúa entre 445 euros (Tribuna) y 120.

Cómo y donde comprar entradas para el Real Madrid-Manchester City

El Real Madrid recuerda que la venta de entradas para el duelo contra el Manchester City de la ida de los octavos de final de la Champions League se realizará, exclusivamente, de forma online a través de la página web del club y se hará hasta agotar localidades. Además, la entrada descargada en el móvil (ticket digital) será el único documento válido de acceso al Santiago Bernabéu. La venta para socios ya está habilitada, mientras que los Madridistas Platinum/Premium tendrán que esperar a las 10:00 horas del miércoles 4 de marzo y el público general al jueves, a la misma hora.