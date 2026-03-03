La indirecta de Sergio Ramos al Real Madrid tras la derrota ante el Getafe: «El papel de un líder es…»

Sergio Ramos estuvo presente en el Santiago Bernabéu. El ex capitán del Real Madrid sufrió de cerca la derrota del conjunto de Álvaro Arbeloa ante el Getafe. Una imagen que le hizo hervir la sangre al ver cómo el equipo apenas dio síntomas de reaccionar para evitar un desastre que dejase muy tocadas las aspiraciones de pelear la liga al FC Barcelona. Es por ello que no dudó en lanzar una clara indirecta poco después de acabar el partido.

El sevillano conoce muy bien la exigencia de liderar al Real Madrid. Un hombre de club que vivió buenos y malos momentos, pero que se echó el vestuario a las espaldas hasta el último día. Ahora que ya no juega en Chamartín, Ramos observó un equipo sin el alma y la ambición para dar la vuelta a una distancia mínima en su estadio, con su gente. Ni los cambios ni la casi hora de partido que quedaba por delante no fueron suficientes ni para forzar el empate. Varios jugadores y el propio Florentino Pérez recibieron los estruendos pitos del Bernabéu, que venía caliente después de perder la pasada jornada en el Sadar.

Sergio Ramos quiso lanzar una mensaje directo al Real Madrid de uno de los grandes problemas que está viendo esta temporada…la falta de un líder: «El papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado. Es la capacidad de influir, inspirar, transmitir, contagiar, ilusionar, motivar, ayudar. Eso tiene que ver con lo que transmites como persona. Al final el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas, tener pasión por ayudar. Cuando la tienes, tienes el primer requisito para serlo», compartió de un vídeo en su perfil de Instagram.

Un mensaje que evidencia el problema de un hombre que estuvo más de una década en el Real Madrid. El camero abandonó el club en verano de 2021 y, pese a que ha pasado casi un lustro, sigue muy atento a todo lo que ocurre dentro del vestuario. Esta vez, mandando un toque de atención a un vestuario que hace aguas por todas partes.