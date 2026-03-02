El Getafe, con su fútbol intenso, rocoso y plagado de faltas, asaltó el Bernabéu gracias a un golazo de Satriano. El Real Madrid cayó en la trampa del equipo de Bordalás, no supo leer el partido y cosechó una nueva derrota que le deja a cuatro puntos del Barcelona. La Liga vuelve a ponerse muy cuesta arriba para el equipo blanco y el madridismo, que ya no aguanta más, despidió con pitos a sus jugadores. Porque no juegan a nada. Absolutamente a nada.

Arbeloa no se apeaba del 4-4-2. Ni la baja de Mbappé ni el regreso de Rodrygo llevaban al entrenador del Real Madrid a alterar sus planes ante el Getafe. Ni tampoco la muela chunga de Camavinga que abrió de par en par las puertas de la titularidad a Thiago Pitarch. En la defensa Alaba suplía al también lesionado Asencio, así que la alineación madridista que saltó al césped del Bernabéu quedaba como sigue: Courtois; Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Pitarch, Valverde, Güler; Vinicius y Gonzalo.

Enfrente el Getafe de Bordalás, el equipo más áspero de la Liga. Feo, rocoso y eficaz, dispuesto a no regalar ni medio metro al Real Madrid. Los de Arbeloa dominaron desde el inicio y Vinicius emergió en el primer minuto para protagonizar la primera ocasión con un tiro cruzado desde dentro del área que se marchó fuera.

Dominaba el Madrid y se dejaba dominar el Getafe. Thiago Pitarch las pedía todas. Suelto y sin complejos como Ábalos en una whiskería. Los de Bordalás hicieron cinco faltas en los primeros cinco minutos y a la quinta Kiko Femenía se llevó el deseado premio de la primera amarilla. Vinicius era el muñeco del pim-pam-pum. El partido estaba donde quería Bordalás.

En el 12 la tuvo Gonzalo, pero se giró lentamente y su disparo le salió picudo. Un minuto después fue Vinicius el que desperdició un mano a mano propiciado por un buen robo de Thiago Pitarch. El brasileño se topó con ese porterazo que es David Soria. El meta del Getafe sacó un pie salvador. Las dos ocasiones provocaban que Mbappé se comiera las uñas, porque esas son de las que el francés no suele perdonar.

El Getafe sacude

El Getafe seguía a lo suyo: 9 faltas señaladas en 19 minutos. Y el Real Madrid, además de llevarse cornadas, no estaba jugando mal del todo. En el 23 de nuevo David Soria salvó a su equipo con una gran parada a mano cambiada tras una maravillosa ruleta de Arda Güler dentro del área. El partido se enredó en una acción de Rüdiger con Diego Rico en la que el alemán le golpeó con la rodilla cuando estaba tumbado en el suelo. El jugador getafense se quedó tirado en el suelo por si acaso pero ni el VAR ni el árbitro picaron.

Ya nos habíamos metido en la media hora de juego y resistía el Getafe a base de coces. El Real Madrid, que había arrancado bien, perdió el hilo del partido con tanta interrupción. Tanto la perdió que en el 38 se adelantaron los de Bordalás. Fue un centro al área de Juan Iglesias que despejaron mal Rüdiger primero y Tchouaméni después. La pelota llovida en la frontal la empaló de volea Satriano y la puso en la escuadra para firmar el gol de su vida.

Reaccionó el Real Madrid, que pudo lograr el empate por la vía rápida si a Tchouaméni no le hubiera salido su cabezazo demasiado centrado. Apretaron los de Arbeloa hasta el final pero el Getafe, como durante toda la primera mitad, resistió las acometidas del equipo blanco. Nos fuimos al descanso y volvimos con la misma canción. Replegados los de Bordalás, dominadores sin mordiente los de Arbeloa.

Thiago Pitarch en el 50 probó los guantes de David Soria. El Bernabéu, aburrido y nervioso, comenzó a silbar a los suyos. Arbeloa dispuso un triple cambio en el 53. Dentro Rodrygo, Huijsen y Carvajal. Fuera Thiago Pitarch, Alaba y Trent. Decisión cuestionable y arriesgada. El madridismo sólo ovacionó al canterano. El Real Madrid se había salido del partido.

El Madrid no atina

En el 58 la tuvo Rodrygo en un pase de Vinicius al segundo palo, pero su remate se topó con un soldado de Bordalás. Al filo del 70 entró Mastantuono por Arda. El Real Madrid, que se salió en el primer tiempo, no había regresado y se le estaban agotando los minutos. Perdía ante el Getafe y con la derrota se esfumaban sus ya de por sí escasas opciones de Liga.

Las tuvo de igualar en el 75 gracias a un cabezazo prolongado por Rüdiger que no atinó a cabecear en el segundo palo Huijsen. Al joven central español le dio miedo meter la cabeza por si se golpeaba con el poste. También en el 79 pudo empatar Carvajal tras un buen centro de Mastantuono a Rodrygo que punteó bajo palos David Soria, partidazo el suyo.

El cronómetro jugaba en contra del Real Madrid. El fútbol y los nervios también. El Bernabéu se desesperaba, a medio camino entre la resignación y el aburrimiento. Mucha gente se empezó a ir en el 85 y todavía Brahim no había salido. Entró en el 86 por Tchouaméni. Pitaba el Bernabéu, que se cebó con un Huijsen espantoso que no dio una a derechas.

Pasaron los minutos finales y el Real Madrid no hizo ni cosquillas al Getafe. La última la tuvo Mastantuono, que disparó a las manos de David Soria. Al argentino le dio tiempo a ver una roja directa por decirle algo al árbitro. Los de Bordalás, fieles a su estilo doliente y feo, se llevaron la victoria del Bernabéu y asestaron un sopapo que puede ser mortal a la Liga. Y eso que acaba de arrancar el mes de marzo.