Arda Güler niega sufrir ‘mobbing’ en el Real Madrid: «Les considero como mi familia»

Arda Güler ha tenido que salir en redes sociales para desmentir el escándalo en las últimas horas acerca de un supuesto ‘mobbing’ en el vestuario del Real Madrid. Un rumor que extendió Serhat Pekmezci, uno de sus ‘maestros’ en Turquía, y que provocó un desconcierto en torno al otomano que le ha obligado a escribir públicamente y evitar que el terremoto afectase a la plantilla de Álvaro Arbeloa.

En un momento en el que el equipo no atraviesa su mejor momento, el mentor otomano soltó un bombazo sobre Güler: «Está sufriendo mucha presión. No es que haya quejado conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia. El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda; por desgracia, son jugadores con un ego muy alto», explicó en una entrevista para un medio turco. Horas después, el mediocampista ha confirmado que nada de esto es real.

«He visto con tristeza las recientes declaraciones públicas realizadas por el exjefe de scouting Serhat Pekmezci, quien desempeñó un papel importante al inicio de mi carrera. Desde el primer día he sido recibido con mucha calidez por todos en este club y siempre he considerado este lugar como mi familia. Estoy extremadamente orgulloso de ser jugador del Real Madrid y deseo defender este escudo durante muchos años más», aseguró Arda Güler.

«Tenemos un equipo muy fuerte y me siento feliz y honrado de compartir vestuario con todos mis compañeros. Solicito amablemente que no se preste atención a ningún comentario o informe escrito o expresado sobre este asunto», concluyó en su comunicado.

Arda Güler es uno de los jugadores más queridos en el vestuario del Real Madrid. En la presente temporada dio un salto de calidad en base a la confianza que le han dado Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Titular en 27 partidos esta temporada y siendo una pieza angular que reparte juego, con tres goles y 12 asistencias. Un estado de forma que le ha hecho crecer a pasos agigantados y tener un carácter fuerte y ambicioso, algo que se vio cuando se marchó molesto en el partido de Champions ante el Benfica después de ser sustituido.