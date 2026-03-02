Así queda la clasificación de la Liga tras la derrota del Real Madrid contra el Getafe

El Real Madrid se ha metido en un problemón para pelear la liga esta temporada. Después de pinchar la pasada jornada ante el Osasuna, el conjunto de Álvaro Arbeloa volvió a dejarse tres puntos tras perder ante el Getafe (0-1) en el Santiago Bernabéu. Otro jarro de agua fría con dos derrotas consecutivas que agrandan las distancias con el líder, el FC Barcelona.

Los de Hansi Flick no fallaron en su cita goleando al Villarreal, pero los blancos volvieron a dejar un partido gris. Un examen en el que el equipo pecó de inocente, pagando muy caro el golazo de Satriano al que nada pudo hacer Thibaut Courtois. Durante el resto del partido, el Real Madrid tuvo opciones de sumar puntos y evitar que el desastre fuera mayor, pero los azulones aguantaron los intentos merengues y robaron tres puntos que siembran el drama en la clasificación.

Hace apenas unas semanas, el conjunto madridista sacaba tajada de la caída del Barça en Montilivi para subir a la cima de la tabla. Desde entonces, cero puntos de seis posibles, lo que hace que el Real Madrid esté actualmente a cuatro puntos del liderato a falta de doce jornadas por disputarse.

En la próxima jornada, el Real Madrid apenas tendrá tiempo de resetear, ya que jugará este viernes en Balaídos ante un Celta de Vigo que ya le venció en el partido de ida. Un día después, el Barcelona jugará en San Mamés ante el Athletic. Una prueba que no pueden permitirse fallar más, no solo para dejar la Liga casi imposible, sino para recuperar el optimismo para los octavos de Champions ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Así queda la clasificación de la Liga

FC Barcelona – 64 puntos Real Madrid – 63 Atlético – 51 Villarreal – 51 Betis – 43 Celta – 40 Espanyol – 36 Real Sociedad – 35 Athletic – 35 Osasuna – 33 Getafe – 32 Sevilla – 30 Girona – 30 Valencia – 29 Rayo – 27 Alavés – 27 Elche – 26 Mallorca – 24 Levante – 21 Oviedo – 17

Resultados de la 26ª jornada de Liga