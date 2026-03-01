Arbeloa: «En una final también hubiese sacado a Thiago Pitarch»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta este lunes a Real Madrid y Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos no pueden fallar ante el conjunto azulón después de ver como el sábado el Barcelona venció al Villarreal en el Camp Nou y puso una distancia en la clasificación de cinco puntos.

Arbeloa comenzó analizando el encuentro contra el Getafe: «Con muchas ganas, sabiendo la dificultad del rival, con un entrenador que siempre saca los mejores jugadores. Es un rival muy incómodo, capaz de hacer partidos muy cerrados y que te lleva a tu terreno. Con muchas ganas de jugar en casa ante nuestro público»

Sobre Mbappé y su lesión, explicó lo siguiente: «Lo tenemos todo muy claro. Sabemos lo que le pasa y lo que queremos ahora, que es que se recupera de estas molestias para que pueda volver al cien por cien cuando él este totalmente recuperado».

«Veremos día a día. Es cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando. Ahora es mejor no dar plazos y que vea sus sensaciones. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra volverá», añadió. Además, dejó claro que no estuvo el miércole en el Bernabéu porque tenía permisio suyo.

También habló del encuentro contra el City: «Va a ser un duelo apasionante entre dos grandes clubes. Es una eliminatoria que a los madridistas les gusta mucho por la entidad del rival. Cuando llegue el momento lo prepararemos al máximo».

Por otro lado, habló de Thiago Pitacrh y su rendimiento: «Es un chico que se le ve muy rápido y en poco tiempo lo que puede dar. Muy dinámico, con mucho despliegue y movilidad. Su mejor virtud es su personalidad, siempre quiere el balón. Cuando está presionado, no se siente presionado. Entiendo que la gente se extrañe por su debut en Champions, pero si lo hace es porque tengo confianza total en él. En una final le hubiese sacado igual. Los chicos de la cantera lo tienen fácil para saber qué quiero de ellos. Va a seguir disfrutando de oportunidades, es un gusto».

También habló del extremo derecho: «Tienen cabida todos. Esto no se trata de un sistema cerrado. Lo bueno será que con las diferentes capacidades que tienen los jugadores hacer cosas diferentes. Cuando haces cambios n lo haces porque alguien lo está haciendo mal, sino porque quieres otras cosas».

Sobre los horarios, asegró que se hizo lo más «lógico». «Lo de la Champions se lleva haciendo mucho tiempo. Te puede condicionar un poco, como todo. Con los horarios se ha hecho lo más lógico teniendo en cuenta las eliminatorias que tenemos todos de Champions», comentó.

A la hora de hablar de Rodrygo, dejó claro que «debe ser importantísimo». «Debe ser importantísimo. Puede ser un jugador fundamental, decisivo. Lleva muchos años demostrando su calidad en el Real Madrid. En las tres posiciones de ataque nos puede aportar. Es un jugador muy completo y muy difícil de defender. Tengo muchas ganas de tenerle de vuelta», aseguró.

También habló de Bordalás, su rival este lunes: «Todos sabemos lo que nos vamos a encontrar enfrente. Juegan fiel a su estilo. Sin balón defienden muy bien. Es capaz de defender hundido y muy alto. Para mí está muy bien trabajado, que es lo mejor que se puede decir de un entrenador. No le voy a descubrir yo ahora».

Sobre si el Mundial afecta a los jugadores, dijo lo siguiente: «No he entendido otra cosa que darlo todo por mi club y cuando tengo que estar con mis país darlo todo por él. No entiendo de futbolistas que no hagan eso. No hay mejor manera de prepararse para el Mundial que rendir bien en tu club y en el día a día».

Arbeloa fue preguntado si ve los partidos del Barcelona: «Siempre que puedo ver todos los partidos de todos los equipos de la Liga lo hago. Son muchos y es normal que lo que más tiempo nos lleve son nuestros partidos, pero siempre me gusta ver lo encuentros de otros equipos».

El entrenador valoró el gran rendimiento de Vinicius: «No sé si he tocado alguna tecla… El mérito es de Vini, que es un futbolista fantástico. Yo le doy mucha confianza y cariño y que los compañeros lo busquen para aprovechar sus cualidades. Es un jugador determinante, fundamental. Como entrenador lo que trabajo es que encontremos»

Por último, habló de las pocas rotaciones que ha hecho en sus 11 primeros partidos: «Siempre es más fácil intentar crear un bloque y luego sumar jugadores. No hemos tenido pretemporada ni mucho trabajo, por lo que es importante implantar los automatismos. Es más fácil hacerlo de esa manera y que luego se puedan unir al ritmo del equipo».