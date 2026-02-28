Lamine Yamal tumbó él solo al Villarreal. Una soberbia actuación del internacional español, estrella absoluta de este equipo, hundió la flota del submarino amarillo en el Camp Nou. Firmó el primer hat-trick de su carrera, al que hubo que sumar, con el encuentro ya sentenciado, un tanto de Lewandowski. Aunque con el gol de Gueye al inicio del segundo tiempo pudiera parecer que había partido, fue un absoluto espejismo. Mandó en todo momento el 10 del Barcelona.

El Barça defendía liderato tras una semana plácida, viendo los playoffs de la Champions desde el sofá y sonriendo tras ver cómo les tocaba el Newcastle en lugar del PSG y, además, se iban al lado sencillo del cuadro. Todo salía a pedir de boca y, para rematarlo, defendían el liderato en casa ante el Villarreal. Un partido en el que no podían dar muestras de flaqueza si querían invocar al Camp Nou para afrontar la remontada ante el Atlético el próximo martes.

Con Pedri ya recuperado, sorprendía la ausencia del canario en el once de Flick. Se quedaba en el banquillo y el centro del campo, condicionado por la baja de Frenkie de Jong, estaba formado por Marc Bernal, Dani Olmo y Fermín. Era lo más reseñable en una alineación de lo más habitual, puesto que ya no es noticia la ausencia de inicio de Lewandowski, por muy complicado que parezca de entender.

En el equipo de Marcelino, cuatro hombres amenazaban con aprovecharse de la defensa adelantada culé: Moleiro, Pépé, Mikautadze y Ayoze. No renunciaba el técnico asturiano a rascar algo positivo de su visita al Camp Nou, pero cada vez que pudieron llevar peligro a la meta de Joan García lo hacían en fuera de juego.

Comenzaron bien los visitantes, buscando la espalda de la defensa del Barça, que como decíamos tiraba a la perfección la línea de fuera de juego para deshabilitar los ataques castellonenses. Intentaba responder el líder por medio de un Lamine al que se le veía de lo más inspirado. Y no habíamos llegado a la media hora de juego cuando el internacional español ponía el primero.

Perdió el Villarreal el balón en el centro del campo. Gueye se liaba ante Fermín, que le arrebataba el balón, filtraba un pase perfecto para Lamine Yamal, que aparecía solo en su banda y batía por bajo Luiz Junior. Se le había visto ya inspirado al futbolista del conjunto culé, que se inventó un golazo apenas 10 minutos después.

En el minuto 38, Fermín volvía a asociarse con Lamine. Encaraba pegado a la lína de banda y se iba de su par antes de entrar al área. Prolongaba con un toque para marcharse del segundo y, sin dar opción a Gueye para encimarle, la colocaba a la escuadra. El delantero del Barça se servía él solo para dejar el partido más que encarrilado gracias a una genialidad.

Quería más y estuvo a punto de convertir el tercero antes del descanso. Pero lo que sucedió, tras la renudación, fue que el Villarreal recortó distancias. A la salida de un córner, Pape Gueye se desquitaba de su error en el primer tanto culé para hacer el primero de los de amarillo. Un balón muerto en el área lo tocó Ayoze desde el suelo y apareció solo cerca del palo el senegalés para mandarlo al fondo de la red.

Pero entonces, cuando todo parecía abrirse de nuevo y con el Villarreal metido en un partido del que había desaparecido hacía varios minutos, cerró de nuevo la puerta a los de Marcelino Lamine Yamal. Volvió a avisar la estrella azulgrana antes de que Pedri –que entró en el minuto 60– le metió un pase espectacular que destrozó líneas y pilló por sorpresa a toda la defensa.

Cuando Lamine recibió estaba solísimo, con su marcador a tres metros, y no perdonó. Puso el tercero, con el que cerraba el partido y que era su primerhat-trick con el Barcelona. Es el jugador más joven de la Liga en marcar uno en 90 años, firmándolo siendo un año más joven que Messi cuando hizo su primer triplete. Si hay opciones de remontada ante el Atlético, Lamine Yamal tiene la llave. Lewandowski, que entró en el tramo final, cerró el marcador.