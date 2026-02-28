El palo de Lamine Yamal a los que le exigen más: «La gente quiere que con 16 años meta 100 goles…’»

Lamine Yamal ha hablado después de su exhibición contra el Villarreal y ha lanzado un mensaje al Atlético de Madrid de cara a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Ni tres minutos habían pasado tras el pitido final cuando el delantero culé ya tenía en mente su próximo objetivo: darle la vuelta a la eliminatoria ante los de Simeone. «Contra el Atlético todo es posible, lo daremos todo. La remontada es posible», ha apuntado. También ha querido mandar un recado a aquellos que le exigen más, tras marcar su primer hat-trick. «La gente quiere que con 16 años meta 100 goles… a mí me gustaría pero es muy difícil», ha destacado.

Al término del encuentro, el futbolista se ha pronunciado sobre su soberbia actuación: «Muy contento por la victoria de hoy. No se si es de los mejores goles el segundo. Yo intento disfrutar de jugar en este club, en este estadio. Intento disfrutar y cuando me salen partidos así me hace disfrutar».

Justo después, llegaba ese mensaje claro hacia el Atlético de Madrid. Ganaron los de Simeone por 4-0 en la ida de las semis de la Copa del Rey, pero Lamine tiene claro que no está todo dicho: «Este es el club de mi vida y estoy muy contento. Contra el Atlético todo es posible, lo daremos todo. La remontada es posible».

«Estoy contento por la victoria del equipo, muy feliz por el resultado. En el gol lo importante era tener calma. Cuando tengo el balón, decido yo y he ido a por mi marcador. Tendría que entrar alguna. La gente quiere que con 16 años meta 100 goles… a mí me gustaría pero es muy difícil. El pase de Pedri es impresionante aunque yo lo hago mal. Lo he hablado con Tek que Pedri ha cambiado el partido», ha señalado la estrella azulgrana.

También se ha pronunciado sobre los problemas que tuvo a comienzos del curso con la pubalgia. «No me encontraba bien, no era feliz, era una mezcla de muchas cosas. Desde hace una semana tengo felicidad jugando, he recuperado la sonrisa», ha señalado. Por último, ha hablado sobre el cambio, después del enfado del último encuentro. «Era si marcaba el equipo pero le he dicho que esperara a que marcara yo», apuntó.