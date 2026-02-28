Irán amenaza con borrarse del Mundial de Estados Unidos y suspende su Liga por los bombardeos

El mundo del fútbol contiene la respiración por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. La ofensiva, bautizada como Rugido de León y lanzada por Israel la madrugada de este sábado y llamada Furia Épica e impulsada poco después Estados Unidos pone al mundo en jaque. También al fútbol, que ve con incertidumbre la escena con la Finalissima a 27 días de disputarse y el Mundial de selecciones en Estados Unidos del que podría caerse Irán a poco más de tres meses.

De este último evento, de alcance planetario, podría bajarse Irán, país que bombardeado por Estados Unidos, país organizador del Mundial. Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán se ha pronunciado sobre la escalada bélica y ha decidido suspender la Liga de fútbol iraní y ve con poca esperanza la presencia de Irán en el Mundial que organiza Estados Unidos.

«Con lo ocurrido en el ataque es poco probable que miremos con esperanza al Mundial, pero los gerentes del deporte deberán decidir», aseguró en la televisión pública iraní. Cabe recordar que Irán, clasificada al Mundial 2026 organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá tiene fijados sus tres partidos de la fase de grupos -ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto- en Estados Unidos. Los dos primeros en Los Ángeles y el último en Seattle.

Además, es probable que Irán y Estados Unidos cruzarán sus caminos en la primera eliminatoria. La liga iraní, que afrontaba sus últimas jornadas, ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Lo que afecta directamente a tes futbolistas españoles que militan en equipos iraníes. Antonio Adán -ex portero de Real Madrid y Atlético-; Munir – ex jugador del Barcelona- e Iván Sánchez -ex futbolista del Valladolid.