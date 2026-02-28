Incertidumbre por la Finalissima entre España y Argentina: el ataque de Irán a Qatar lo condiciona todo

Tensión en Qatar e incertidumbre tanto en España como en Argentina. Cuando restan 27 días para jugar la Finalissima en Lusil, la situación que se está respirando en el país de Oriente Medio es de máxima tensión tras lo sucedido en las últimas horas. Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado por Estados Unidos e Israel con misiles dirigidos no sólo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, que ha confirmado un fallecido.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con la Federación Española de Fútbol y en estos momentos desde Las Rozas se transmite tranquilidad dentro de la tensión que se está respirando. La situación es muy tensa ahora mismo en Qatar, aunque desde el ente federativo son plenamenente conscientes de que todavía queda mucho tiempo por delante para tomar decisiones. Los próximos días serán determinantes para saber como actúa, especialmente, CONMEBOL, que es la organizadora del partido. En estos momentos no se puede hablar de suspensión o de cambio de sede de la Finalissima, pero la tensión es máxima y la preocupación también.

El Ministerio de Defensa de Qatar ha denunciado ataques con misiles contra su territorio, sin especificar su origen, que han sido desarticulados. «El Ministerio confirmó que la amenaza fue controlada inmediatamente después de su detección, de acuerdo con el plan de seguridad estipulado, y que todos los misiles fueron interceptados antes de que alcanzaran territorio de Qatar», asegura el gobierno qatarí.

En una nota posterior, el Ministerio de Exteriores de Qatar expresa «su enérgica condena al ataque contra territorio qatarí con misiles balísticos iraníes, considerándolo una flagrante violación de su soberanía nacional, un ataque directo a su seguridad e integridad territorial, y una escalada inaceptable que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región».

En principio, la lucha por la Finalissima se celebrará el próximo 27 de marzo en Qatar a las 19:00 horas (21:00 hora local). Concretamente en el estadio de Lusail, donde la albiceleste logró el tercer Mundial de su historia el 18 de diciembre de 2022. Esta sería la segunda vez que se celebre esta competición, un torneo al que la UEFA y CONMEBOL quieren darle cada vez más importancia. En su primera edición, Argentina ganó 0-3 a Italia en una final celebrada en Wembley. Por el momento, no hay entradas a la venta para el España-Argentina y, según la UEFA, darán más información del partido en las próximas semanas.