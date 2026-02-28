De Judea y Samaria a la guerra con Irán

Esta semana, en las horas previas al ataque a Irán, recorrí Judea y Samaria, el territorio que el mundo conoce como Cisjordania o West Bank, en inglés. Una geografía compleja, fragmentada en zonas A, B y C tras los Acuerdos de Oslo de los años noventa, donde la división administrativa parece diluirse incluso en el abecedario emocional de quienes la habitan.

La visita fue, en esencia, un ejercicio de empoderamiento femenino. Dos jóvenes mujeres, oficiales del ejército de Israel, me guiaron por colinas donde la historia no es pasado, sino presencia permanente. En sus uniformes verdes y botas marrones está la generación posterior al 7 de octubre. Juventud con arraigo profundo a su tierra, criada entre valores nacionales y forjada en una realidad de confrontación que se consolidó tras la Guerra de los Seis Días en 1967, cuando Israel tomó el control de Judea y Samaria.

Desde el mirador Mizpe Yossef observamos Nablus, bajo control de la Autoridad Palestina. Allí se encuentra la Tumba de José, hijo de Jacob según la tradición bíblica: traicionado por sus hermanos, vendido y encarcelado antes de interpretar los sueños del faraón en Egipto. Tres mil años después, su memoria permanece anclada en un lugar al que para un judío no siempre es fácil acceder sin escolta militar. En ese paisaje, la Biblia y la seguridad conviven sin transición.

«La juventud aquí no piensa en política, piensa en protección», me dijo la capitana Adi. Entre 2024 y 2025, Judea y Samaria registró un aumento significativo de ataques contra civiles israelíes, así como operaciones militares en el contexto de la guerra en Gaza. Dos narrativas coexisten en tensión permanente. Una reivindica 3.000 años de historia judía en estas colinas. La otra no reconoce esa continuidad histórica. Entre ambas, generaciones que crecieron sin conocerse.

Le pregunté a la capitana qué necesitan los palestinos, según su experiencia, con 24 años y habiendo sido portavoz militar en esta zona. Su respuesta fue inmediata: educación. «Hay dos armas que destruyen la paz: el cuchillo y el móvil», afirmó. Las redes sociales, explicó, se han convertido en un escenario de incitación y glorificación de la violencia. Recordó una operación nocturna en Nablus para registrar la casa de un padre de familia que almacenaba armas. En la pantalla principal de su teléfono aparecía la imagen de su pequeño hijo sosteniendo un arma. «Me tocó registrar a su esposa embarazada. Me miraba con terror. ¿Cómo es posible que ese sea un padre de familia?», relató. Para ella, la misión del ejército es clara: proteger a la población civil.

Más tarde llegamos a Itamar, uno de los asentamientos israelíes más grandes de la zona. En una cafetería de croissants estilo francés, el aroma del café se mezcla con el duelo. Su dueño levantó un pequeño altar en memoria de su hijo, Or Yosef, asesinado por Hamás el 7 de octubre en Kfar Aza, en la frontera con Gaza. Allí, la guerra deja de ser estadística y se convierte en nombre propio. La geopolítica adquiere rostro, familia, ausencia.

Y, sin embargo, incluso en este territorio atravesado por el conflicto, hay fisuras por donde entra la esperanza. En Shomronim conocí a la comunidad samaritana, encabezada por Jameel Cohen, responsable de relaciones exteriores del comité comunitario y religioso, quien recientemente visitó al Papa León. Los samaritanos, herederos del antiguo Reino de Israel cuya capital fue Samaria, se rigen por la Torá. No son judíos ni musulmanes y conservan el arameo samaritano como lengua litúrgica. Son apenas unos cientos. Poseen tanto pasaporte israelí como palestino. Viven entre dos identidades y dos pueblos, en el monte Gerizim que veneran desde la antigüedad. En ellos, la historia no divide: se superpone.

Mientras tanto, la tensión regional escala. La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén instó este viernes a su personal y a ciudadanos estadounidenses a evaluar su salida. Quedaban horas para el ataque al régimen de los ayatolás. El portavoz del ejército israelí, Effie Defrin, aseguró en hebreo a través de redes sociales que «estamos listos para proteger» y que no hay cambios en las directrices para la población. En las primeras horas del sábado, Estados Unido e Israel lanzaron su primera oleada de bombardeos. China, Canadá y Australia también habían recomendado a sus ciudadanos y diplomáticos abandonar Teherán. La imagen de decenas de aviones de guerra americanos listos en el Aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv era un presagio claro.

La coincidencia histórica es inevitable. Mañana domingo el mundo judío celebrará Purim, festividad que conmemora —según el Libro de Ester— la salvación del pueblo judío en la antigua Persia de un plan de exterminio. Persia es el nombre histórico de Irán. Y fue también el imperio persa, bajo Ciro el Grande, el que permitió a los judíos regresar a Judea y reconstruir el Templo de Jerusalén.

Aquí la historia no es lineal. Es circular.

Desde Judea y Samaria hasta la amenaza de guerra con Irán, todo parece conectado por un hilo invisible que une pasado y presente. Estas colinas tienen la Torá impregnada en cada piedra. Imperios cayeron, fronteras cambiaron, narrativas se enfrentaron. Pero la disputa por la memoria y la pertenencia permanece.

Me fui con una pregunta abierta: «¿La próxima página la escribirá la guerra o la convivencia?» Porque en esta tierra donde la Biblia respira y las sirenas interrumpen el café, la historia no es sólo recuerdo: es advertencia. Y también, quizás, destino.