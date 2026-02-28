Trump dice que el objetivo es impedir que Irán tenga «el arma nuclear» y acabar con el régimen de los ayatolás

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que EEUU participa junto a Israel en el ataque militar al régimen de los ayatolás. Y que lo hace con un objetivo muy concreto: «Nos aseguraremos de que Irán no consiga un arma nuclear».

El líder norteamericano ha había anunciado el viernes que los ayatolás «no están dispuestos a darnos lo que necesitamos», por lo que este sábado, a primera hora, se han desatado los primeros bombardeos sobre Teherán, en los que se han visto afectados aeropuertos, el palacio presidencial y las sedes del gobierno. «Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria militar», ha asegurado minutos después de que las primera bombas cayeran sobre Teherán.

Trump ha explicado que Irán es el mayor patrocinador del terrorismo internacional, que sus acciones ponen en peligro a las tropas de EEUU y a sus aliados en todo el mundo y se ha dirigido a la sociedad civil del país persa con un mensaje claro: «Cuando acabe nuestro ataque será vuestro momento para derrocar la dictadura islámica, puede ser vuestra última oportunidad en generaciones. La ayuda llegó».

«Tomad las riendas de vuestro destino y desatad el futuro próspero y glorioso que está a vuestro alcance. Este es el momento de actuar», ha remachado el presidente norteamericano desde Washington. Al parecer, el líder régimen irání, Ali Jamenei, se encuentra desde hace días en un lugar seguro lejos de Teherán.

Trump se ha dirigido en términos mucho más duros a las fuerzas de seguridad: «A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la Policía, les digo esta noche que deben deponer las armas. Seréis tratados con justicia y con inmunidad total u os enfrentaréis a una muerte segura».

«Pedimos a Dios que proteja a todos nuestros héroes en peligro, y confiamos en que, con su ayuda, los hombres y mujeres de las fuerzas armadas prevalecerán. Tenemos a los mejores del mundo, y prevalecerán», ha concluido Trump.

Medios semioficiales iraníes como la agencia Tasnim han confirmado explosiones en la capital, Teherán, concretamente en el barrio de Pasteur, donde donde se encuentra el complejo de alta seguridad que alberga la residencia y la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. La agencia de noticias Fars estima que al menos siete misiles han alcanzado la zona, de momento sin más detalles.

El canal 12 de la televisión israelí ha informado, citando a fuentes de seguridad, que los ataques contra Irán han comprendido también instalaciones de los ministerios de Defensa e Inteligencia del país, acompañados de ataques informáticos que han tumbado, entre otros objetivos, la página de la agencia oficial de noticias IRNA. Según el portal NetBlocks, especializado en el seguimiento del acceso a Internet en conflictos armados, la conexión nacional se encuentra ahora mismo a un 54% de los niveles ordinarios.