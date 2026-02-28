Juan Roig lo vuelve a hacer: Mercadona sube el sueldo de sus empleados y esto es lo que van a cobrar ahora

Mercadona ha comunicado que repartirá 780 millones de euros entre su plantilla en concepto de prima por objetivos. La medida afecta a más de 112.000 trabajadores en España y Portugal y se enmarca dentro de las políticas habituales de la compañía cuando se cumplen los resultados del ejercicio.

De este modo, aquellos que llevan menos de cuatro años en la empresa cobrarán dos mensualidades adicionales. Los empleados con mayor trayectoria, que son aproximadamente el 70% del total, recibirán tres mensualidades. En este último grupo, la cantidad asciende a 7.250 euros netos, una cifra que incluye 5.400 euros del variable más la nómina correspondiente.

Junto a ese reparto, la empresa ha aplicado una subida salarial para compensar la inflación, que fue del 2,9% en España y del 2,2% en Portugal. Esta actualización tendrá un impacto anual de 125 millones de euros. Además, desde diciembre los trabajadores cuentan con siete días más de vacaciones, pasando de 30 a 37 días al año. La ampliación de la jornada supone un coste aproximado de 100 millones de euros. En total, entre primas, subida salarial y mejora en las vacaciones, la inversión va a superar los 1.000 millones de euros.

Mercadona sube el sueldo de sus empleados

El reparto del variable ha sido uno de los anuncios más relevantes. Mercadona ha compartido 780 millones de euros de sus beneficios con su plantilla. La cuantía de ello depende de la antigüedad que se tenga en la empresa.

De este modo, y como adelantamos, los trabajadores con menos de cuatro años en la empresa han recibido dos mensualidades adicionales. Por su parte, quienes superan esa antigüedad, que representan el 70% del total de la plantilla, han cobrado el equivalente a tres mensualidades.

En términos concretos, estos empleados han percibido 7.250 euros netos en los últimos días. Esta cifra incluye 5.400 euros correspondientes al variable, además de su nómina mensual ordinaria. Una cantidad significativa que, en muchos casos, supone un importante refuerzo para la economía familiar.

La compañía insiste en que este reparto forma parte de su política habitual de compartir beneficios cuando se alcanzan los objetivos marcados. No es una gratificación aislada, sino un sistema consolidado dentro de su estructura de gestión.

Subida salarial por el IPC: impacto de 125 millones

El esfuerzo económico no termina en las primas. Mercadona ha aplicado también una subida salarial para compensar el incremento del IPC. En España, el aumento de precios fue del 2,9%, mientras que en Portugal se situó en el 2,2%. La compañía ha ajustado los salarios para absorber esa subida del coste de la vida, con un impacto estimado de 125 millones de euros al año.

Esta actualización busca evitar la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla, una cuestión especialmente sensible en los últimos años. En la práctica, supone que los trabajadores mantendrán su capacidad de compra pese al encarecimiento general de bienes y servicios.

Más vacaciones: de 30 a 37 días

A las mejoras económicas se suma una medida laboral de gran alcance. Desde diciembre pasado, Mercadona amplió el periodo de vacaciones de 30 a 37 días al año. La medida está ya en vigor tanto en España como en Portugal y tiene un coste anual de 100 millones de euros para la empresa. Supone una semana adicional de descanso para toda la plantilla, algo poco habitual en el sector de la distribución.

Más de 1.000 millones invertidos en el trabajador

Las cifras, puestas una al lado de la otra, impresionan. 780 millones en primas. 125 millones destinados a actualizar salarios por el IPC. Otros 100 millones para ampliar las vacaciones. Sumando todo, el esfuerzo supera los 1.000 millones de euros.

Pero más allá de esas cifras, lo que importa es cómo aterriza eso en el día a día. En este caso, en la cuenta bancaria de más de 112.000 personas. Hay trabajadores que han visto ingresar 7.250 euros netos en un solo día. Pero aunque a muchos les sorprenda, la subida de sueldo de los empleados de Mercadona no es una decisión menor ni improvisada. La política de repartir beneficios cuando se cumplen objetivos forma parte de la cultura interna de la empresa desde hace años. Lo que ocurre es que esta vez el volumen vuelve a marcar diferencias.

Un modelo que refuerza su posición en el sector

El movimiento vuelve a consolidar la imagen de Mercadona como una de las empresas que más invierte en condiciones laborales dentro del sector de supermercados en España y Portugal. La estrategia de Juan Roig es clara: cuanto más se invierte en las personas, mayor es el retorno. La compañía defiende que el compromiso de su plantilla repercute directamente en la eficiencia operativa y en la satisfacción del cliente.

En un mercado altamente competitivo, con presión en márgenes y fuerte competencia en precios, esta apuesta por el trabajador se convierte también en una herramienta estratégica. Mientras otras compañías anuncian ajustes, Mercadona refuerza salarios, amplía vacaciones y comparte beneficios. Y eso, más allá de cifras, vuelve a colocar a Juan Roig en el centro del debate empresarial.