Alerta en Manacor: detenido un marroquí tras asaltar 5 viviendas y huir ensangrentado por los tejados

La tranquilidad de Manacor quedó sacudida tras una impactante intervención conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Manacor, que culminó con la detención de un marroquí acusado de cometer cinco robos con fuerza en viviendas habitadas. Lo que comenzó como un aviso vecinal terminó convirtiéndose en una escena propia de una película: escalo a cuatro metros de altura, cristales rotos, huida por los tejados y un rastro de sangre que llevó directamente al hospital.

Los hechos se remontan al pasado viernes sobre las 16:30 horas en una céntrica calle de Manacor, cuando una vecina observó a un individuo agazapado y escondido, intentando subir a la terraza de una vivienda situada en un primer piso. La rápida llamada a la Policía permitió activar un dispositivo inmediato. Sin embargo, antes de que los agentes pudieran interceptarlo, el sospechoso logró alcanzar la terraza y fracturó el cristal para acceder al interior del domicilio, actuando con total audacia y a plena luz del día.

Ante la gravedad de la situación, la Policía Local solicitó apoyo urgente de la Policía Nacional, desplegándose patrullas conjuntas para cercar la zona. Fue entonces cuando los agentes observaron directamente cómo el individuo rompía el acceso y se introducía en la vivienda, confirmando que el robo se estaba produciendo en ese mismo instante.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre emprendió una espectacular huida por los tejados colindantes, a los que accedió tras fracturar una ventana trasera del inmueble. Durante la fuga, sufrió cortes importantes al romper los cristales, dejando manchas de sangre tanto en la ventana como en la vía pública, un detalle que resultó clave para su posterior localización. Mientras corría por azoteas y calles cercanas, varios vecinos alertaban a los agentes del paso de un varón con ropa oscura y el rostro completamente ensangrentado, aumentando la tensión en la zona.

Los investigadores sospecharon que, debido a la abundante pérdida de sangre, el fugitivo no podría mantenerse oculto mucho tiempo y acabaría buscando asistencia médica. Por ello, se alertó a un centro hospitalario cercano para que avisara de inmediato si acudía un individuo con heridas compatibles con los hechos. Apenas minutos después, un hombre con una importante herida en la nariz y la cara ensangrentada se presentó en urgencias. El personal sanitario notificó rápidamente a la Policía, que se desplazó al lugar y procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza en casa habitada.

La historia no terminó con ese arresto. La investigación desarrollada por la Policía Judicial y la Policía Científica permitió vincular al detenido con al menos otros cuatro robos con fuerza cometidos en fechas próximas, uno de ellos perpetrado esa misma mañana mediante el mismo método: escalo a plantas superiores y posterior fractura del acceso a la vivienda. Finalmente, al varón se le imputaron cinco delitos de robo con fuerza, destapando lo que podría ser una cadena de asaltos que había generado creciente preocupación entre los vecinos.

El operativo concluyó con un detenido, cinco delitos imputados y una actuación coordinada clave entre ambos cuerpos policiales, además de la decisiva colaboración ciudadana. La investigación continúa abierta para determinar si el arrestado pudiera estar relacionado con más robos en la zona, mientras Manacor intenta recuperar la calma tras una jornada que muchos describen ya como una de las más tensas de los últimos meses.