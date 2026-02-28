Llorenç Galmés: «Consells, Govern y ayuntamientos trabajamos ahora de manera conjunta, no como antes»

Llorenç Galmés, del Partido Popular, preside el Consell de Mallorca tras la victoria popular en las elecciones de mayo de 2023. Lo hace con Vox como socio en una legislatura en la que ambas formaciones políticas se han entendido sin excesivos problemas. Galmés volverá a ser el candidato del PP a la institución en 2027.

El Consell de Mallorca participa muy activamente en la celebración del Día de las Islas Baleares. Tiene motivos: la isla que preside es la mayor del archipiélago.

PREGUNTA.- ¿A qué nivel participa el Consell en la celebración?

RESPUESTA.- Nosotros, en primer lugar, abrimos las puertas de nuestra institución para que todos los mallorquines puedan visitar los principales edificios del Consell de Mallorca. Además, hacemos el domingo por la noche un concierto de la cantautora mallorquina de Victoria Lerma. También hacemos diferentes actividades en el Museo Mallorca y también en el Museu Marítim. Y también damos la oportunidad a que la gente pueda conocer, pues nuestros gigantes, y un baile de ‘ball de bot’, que es una cosa muy típica nuestra y que queremos que en un día tan especial como el Día de Baleares también puedan disfrutar de ellos, tanto bailando como paseando por los diferentes sitios más importantes de la ciudad de Palma.

P.- ¿Cómo se explica que el sentimiento de lo balear esté solamente o prácticamente en exclusiva en las instituciones? Porque usted sabe que en la calle si te preguntan de dónde eres respondes que eres mallorquín. Nadie dice que es balear.

R.- Yo creo que no, y así como avanzamos, pues a lo largo de esta legislatura este sentimiento se va diluyendo un poquito. Tenemos la peculiaridad de estar divididos o separados por el mar Mediterráneo, pero nos unen muchas cosas. Nos une nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra lengua y cada vez desde las diferentes instituciones estamos trabajando de manera conjunta en el beneficio de todos los ciudadanos de Baleares. Por tanto, yo creo que a lo largo de esta legislatura venimos de una situación complicada, de ocho años, que cada uno iba a solucionar los problemas únicamente de su isla. No había contacto directo con los ayuntamientos por parte del Consell de Mallorca, con los otros Consells, ni tampoco con el Govern de les Illes Balears. Y a lo largo de esta legislatura estamos trabajando de manera conjunta y la gente lo aprecia, lo reconoce y sobre todo, lo valora.

P.- Es cierto que no figuran en la memoria de cualquiera que repase la hemeroteca en los ocho años anteriores, o incluso antes, cumbres de la presidencia del Gobierno con los presidentes de los cuatro Consells insulars. ¿Ahora hay problemas más graves?

R.- No, porque queremos afrontar los problemas que hay reales en todas las islas de manera conjunta, porque al final al ciudadano de a pie de calle no le interesa si el problema es una competencia del Govern, del Consell, del Ayuntamiento o de otra institución. Lo que quiere el ciudadano es que se le solucionen lo más rápido posible los problemas que tiene. Y en estos momentos estamos haciendo un frente común para solucionar de manera valiente y sobre todo decidida los diferentes problemas que hay y retos que tenemos como sociedad y como institución. Es lo mismo que sea una institución o la otra la que tenga la competencia. Lo que quiere, insisto, el ciudadano, son soluciones rápidas y que no se creen más problemas, ni más imposiciones, ni limitaciones, ni trabas. Que es lo que sucedía la anterior legislatura. Teníamos un Consell de Mallorca que estaba sumiso a la presidencia del Govern de la señora Armengol. Aquí no se pintaba nada. No tenían capacidad de decisión propia. Y en esta legislatura tenemos autonomía, pero trabajamos de manera conjunta con el Govern de Marga Prohens y con los diferentes ayuntamientos de todos los municipios.

P.- La frase no es mía sino suya. ¿No es sumiso a Marga Prohens?

R.- No, con Marga tenemos la suerte de conocernos desde los 14 años y con una mirada ya sabemos cómo tenemos que actuar y, sobre todo, cómo tenemos que solucionar los diferentes problemas que se nos plantean. Nosotros trabajamos prácticamente a diario de manera coordinada porque en Mallorca hay diferentes instituciones con diferentes competencias y cada uno tiene que ejercer los derechos y los deberes que tenemos. Pero no podemos decir en el Consell de Mallorca que una cosa es blanca, en el Govern de les Illes Balears negra, y en el Ayuntamiento de Palma que tenemos los edificios, todos situados en el mismo, en el mismo sitio, la misma ubicación. Decir que es verde. Por tanto, trabajamos mucho dentro de los despachos para que los ciudadanos tengan estas soluciones rápidas y sobre todo, que beneficien a su día a día y tengan una mejor calidad de vida. Por tanto, no es sumisión al gobierno de Marga, sino es colaboración y trabajo conjunto.

P.- ¿Dónde encontraremos ejemplos de solidaridad entre islas? ¿En la atención en Mallorca a menas de otras islas? ¿En la próxima recepción aquí de las basuras que Ibiza ya no tiene capacidad de tratar?

R.- Estos son ejemplos concretos y claros de que desde Mallorca queremos ayudar a las otras islas, al igual que cuando nosotros tenemos un problema, también ellos nos ayudan. Y hay otro ejemplo claro que también durante estas últimas semanas hemos hablado y es que Menorca tenía un problema de falta de técnicos para poder tramitar su plan territorial y desde el Consell de Mallorca hemos firmado un convenio de colaboración para ayudarles y de esta manera solucionar un problema que hay en estos momentos en el Consell de Menorca. Pero tú ponías dos ejemplos muy claros y sobre todo el tema de residuos, que es un tema también de actualidad. Nosotros tuvimos una serie de reuniones a principio de legislatura con la presidenta del Govern y con el presidente del Consell de Ibiza y también de Formentera, y nos plantearon que tenían una difícil situación porque el vertedero de Ca Na Putxa no tenía capacidad para absorber más residuos que no sean tratados. Es decir, ellos hacen un proceso de reciclaje y después lo que no se puede reciclar, pues va a ser bloqueado directamente. Y tenían un problema. Y nosotros en Mallorca tenemos una planta que no funciona al 100%, que el número de toneladas que entrará cuando lleguemos al acuerdo con Ibiza, firmemos el protocolo y lo ejecutemos, es mínimo en comparación de los residuos que entran procedentes de Mallorca. Es también un beneficio económico para todos los mallorquines porque supondrá la bajada de un 10% de la tarifa que todos los mallorquines pagan y sobre todo nosotros lo que ejecutamos es el plan director de residuos que aprobó la izquierda la anterior legislatura.

Por tanto, ahora que nos vienen a acusar de que queremos traer de otras islas la basura a Mallorca, nosotros sólo ejecutamos el documento que ellos aprobaron en el Consell y también en el Parlamento de las Islas Baleares. Por tanto, hacen una demagogia falsa que los ciudadanos ven a simple vista. Nosotros lo que queremos es ayudar a Ibiza, a Formentera y si en su caso se diera la necesidad también a Menorca en este tema de de tarifas de residuos, en el tema del planeamiento urbanístico o en la inmigración.

Hay un problema muy serio en Ibiza y Formentera y han tenido que acudir a la necesidad de que las entidades que gestionan la tutela de los menores de Ibiza y Formentera en determinadas ocasiones hayan tenido que desplazarlos hasta hasta Mallorca. Hasta un cierto punto que nosotros dijimos que no teníamos más capacidad en la isla de Mallorca de acoger menores migrantes no acompañados de Ibiza y Formentera. Y desde aquel momento en que la situación en Mallorca se ha descontrolado, Ibiza y Formentera ya no envían más menores no acompañados. Nosotros en estos momentos tenemos un 1.000% de sobreocupación de nuestros centros. Hemos hecho una petición clara y necesaria a la Delegación de Gobierno y al Ministerio para que nos ayuden con recursos económicos, recursos técnicos, recursos materiales y recursos de espacio. Y después de dos años pidiendo al delegado de Gobierno esta ayuda, aún no se nos ha concedido. De hecho, durante estos meses de verano del año 2025 pedimos una reunión entre los cuatro presidentes y el Govern de les Illes Balears con el delegado de Gobierno, aunque era el momento en que llegaban más pateras a nuestras islas y el delegado de Gobierno en ningún momento nos quiso recibir.

Nosotros hemos ido para demostrar la unión entre los consells y el Govern de les Illes Balears a Bruselas a hablar con el comisario para que se active Frontex, para reducir notablemente y prácticamente eliminar la llegada de pateras a nuestras a tierras, porque el Gobierno de España no nos ha hecho caso. O también estamos trabajando para que se pueda repatriar a los menores que han llegado aquí y que nosotros entendemos que lo mejor para ellos es que vuelvan con sus familias en origen y les tenemos que ayudar. Sí, pero es el Gobierno de España que tiene la competencia en materia de inmigración y no nosotros, que tenemos únicamente la competencia de la tutela de los menores no acompañados. Por tanto, es un ejemplo claro éste de inmigración, el de residuos, el de planeamiento, que entre todos tenemos que construir una comunidad autónoma mucho mejor.

P.- ¿Percibe algún recelo del resto de islas respecto a Mallorca por aquello de que es la mayor y concentra casi todo el poder?

R.-A nivel ciudadano sí, pero como los mallorquines defienden más a Mallorca que un menorquín que defiende su isla, esto es normal y evidente y entra dentro de la casuística que pueda haber. Pero yo creo que el hecho de convivir en una misma comunidad autónoma, ya sea las Islas Baleares o en cualquier otra comunidad autónoma de España, cada uno tiene que defender su singularidad, su provincia, en el caso de una comunidad autónoma de la península y los derechos que pueda tener, o las inversiones, por ejemplo, en materia económica que puedan defender para su territorio. Por tanto, aquí cada uno tiene que defender su territorio, su isla, al igual que cada municipio, cada alcalde defiende su municipio por encima de los otros. Pero esto no quiere decir que no tengamos un sentimiento de comunidad autónoma y de que queramos trabajar todos juntos para mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos.

P.- 364 días al año defendiendo la mallorquinidad. Y todo en clave mallorquina. Después, ¿jugar en la Liga de lo autonómico con el mar de por medio cuesta?

R.-Sí, supongo que se puede entender o se podría entender así, pero nosotros trabajamos en la dirección de unir la dirección, de sumar y la dirección de ir coordinados siempre.

P.-¿Cómo recomienda a los mallorquines que transiten por el Día de las Islas Baleares?

R.-Pues yo los invitaría a que participen de todos los actos, a que vayan a los actos más importantes, pero también en el gran abanico de posibilidades que van a encontrar en todos los municipios de Mallorca. Y que disfruten del planteamiento que el Govern de les Illes Balears ha preparado para estos próximos días. Nosotros como institución nos hemos sumado, al igual que se han sumado muchísimos ayuntamientos. Son actividades de todo tipo culturales, medioambientales, deportivas, gastronómicas y por tanto la gente que aproveche, que disfrute y que y que construyamos pues este sentimiento de unión entre las cuatro islas.

P.- Y además da buen tiempo.

R.- Esto es una ventaja porque en muchas ocasiones, por desgracia, ha llovido y ha hecho que la gente no saliera a la calle en un fin de semana largo como es el que tenemos, porque este año además coincide el día 1 en domingo y por tanto la comunidad autónoma ha desplazado la festividad también a día 2. Por tanto, tenemos un fin de semana largo. Además, la comunidad educativa también tiene unos días más de vacaciones, hay que aprovechar, hay que disfrutar y hay que participar de todos y cada uno de los actos que el Govern y todas las instituciones y entidades colaboradoras han organizado.