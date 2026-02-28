Palma refuerza las líneas de la EMT que conectan con zonas turísticas, puerto y aeropuerto a partir de este sábado 28 de febrero con motivo del inicio de la temporada turística, reforzando especialmente aquellas que conectan a personas trabajadoras y visitantes con las zonas de mayor afluencia.

Por ello, la empresa presidida por el concejal de Movilidad, Antoni Deudero, aumentará la frecuencia de la línea L25 (s’Arenal–plaza de la Reina/Catedral), que pasará de un intervalo medio de 15 minutos a 10 minutos.

Asimismo, se reforzará la línea L35 (Aquàrium–plaza de la Reina/Catedral), que ampliará su servicio nocturno, incorporando además una nueva salida a partir de las 17.40 horas.

También la línea A2 (Aeroport–s’Arenal) verá mejorada su capacidad con la incorporación de autobuses articulados, lo que permitirá aumentar el número de plazas disponibles.

Por otro lado, la línea L30 (Marivent–Palau de Congressos) circulará con una frecuencia de 30 minutos todos los días.

Aunque la mayoría de líneas mantendrán las frecuencias actuales, se realizarán pequeños ajustes en los horarios de algunas salidas. Por este motivo, la EMT recomienda a los usuarios consultar la web y la aplicación móvil antes de sus desplazamientos habituales.

Fira del Ram

También este sábado se reforzará la línea 10 (Son Castelló- Sindicat) para ir a la Fira del Ram, durante las horas de apertura los sábados, domingos y festivos.

Los refuerzos previstos duplican el número de autobuses que realizarán el servicio de ida entre Sindicat y el recinto ferial, pasando por Plaza de España (parada 404), así como de retorno (de la 285) a lo largo de la tarde de sábados, domingos y festivos.

En concreto, los refuerzos comenzarán a las 15:55 horas en sábado y 15:47 domingos y festivos. De regreso, el último autobús saldrá en dirección al centro de Palma a las 22:31 los sábados y a las 22:35 los domingos y festivos.

Por otra parte, los usuarios que acudan a la Fira del Ram también tienen disponible el servicio de bus nocturno N3 (Germans Escales – Sa Indioteria) los viernes, sábados y vísperas de festivo, en su horario habitual.