El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un real decreto para modificar el reglamento de espectáculos taurinos y prohibir así la celebración de eventos cómicos taurinos. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, justifica este anhelo censurador, apelando en la necesidad de acabar con los eventos que se dediquen a «denigrar personas con discapacidad».

El ministerio de Bustinduy, ha añadido un nuevo párrafo en el artículo 90 del reglamento mencionado anteriormente. Este nuevo texto señala que los espectáculos cómico-taurinos «respetaran la dignidad humana» sin que se tengan que «lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa no denigración pública». Y añade que la autoridad gubernamental competente será la encargada de no autorizar los espectáculos que infrinjan este mandato.

José Antonio Zarzuela Cortijo, bombero, torero y actor, ha explicado a OKDIARIO que se quedó «perplejo» al escuchar la decisión del Ejecutivo socialista y destaca que no entienden la tajante decisión y prohibir este espectáculo. «Todos nos hemos quedado sorprendidos. A mi parecer es una decisión injusta y todavía no lo entendemos».

También señala que esta decisión la conocieron a través de los medios de comunicación y que nadie del Gobierno se puso en contacto con ellos para anunciarles la prohibición del desarrollo de su profesión.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 argumenta que estos espectáculos «vulneran la dignidad de las personas con discapacidad». Una cuestión que Zarzuela Cortijo explica que no hay ninguna vulneración a la dignidad de estas personas en el desarrollo de estos espectáculos cómicos. José Antonio Zarzuela defiende que en la televisión trabajan actores con discapacidades mayores, en comparación con el enanismo, y no se prohibe su participación en películas.

‘Bombero torero’ en extinción

«El problema es que con esta prohibición los jóvenes que quieren dedicarse a esto, lo van a tener imposible. Van a tener que buscar otro tipo de trabajo o incluso pedir ayudas económicas al Estado», explica a este periódico Zarzuela Cortijo. Y añade: «Yo creo que la sociedad entiende nuestro trabajo y no se ríen de nosotros. Se ríen de lo que hacemos, no de lo que somos, que es muy diferente».

Tras el conocimiento de la prohibición, Zarzuela Cortijo manda un mensaje claro al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy: «Usted es ministro porque quiere y porque le gusta. Nosotros somos toreros porque nos gusta. Es un trabajo que debería respetar, como nosotros respetamos el suyo. Se trata de nosotros no de nadie más».

Además denuncia que a lo primero que va a afectar esta prohibición es a su economía familiar:»Tengo una mujer y dos hijos. Si nos quitan este trabajo habrá que buscarse la vida donde sea y como sea». Zarzuela ha reiterado que si esta profesión desaparece habrá muchos trabajadores que tengan que pedir ayudas económicas para llegar a fin de mes.