Abascal ofrece a Feijóo aceptar su documento marco si el PP rompe todos «los pactos» con el PSOE

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes en un acto de campaña de las elecciones de Castilla y León que firma «encantado» el acuerdo con el Partido Popular. Su condición: si el PP rompe todos los pactos que tiene con el PSOE, en Bruselas, en Ceuta y en los ayuntamientos, y se compromete a no volver a pactar con ellos: «Que rompan los pactos en Bruselas, en Ceuta y en los ayuntamientos, y que no vuelvan a pactar ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni los consejos de administración de RTVE, y entonces Vox firmará «encantado» ese acuerdo con el PP», ha explicado Abascal en un acto de campaña en Burgos en apoyo al candidato de Vox, Carlos Pollán, primer día de campaña.

Santiago Abascal se ha referido así a los pactos que en su día el PP cerró con el PSOE:

En Bruselas , en referencia al Consejo y al Parlamento donde cerraron el acuerdo del presupuesto de la Unión Europea para 2026. En Ceuta. En los ayuntamientos, como por ejemplo en Arico (Tenerife) , en Teror y Arucas (Gran Canaria), Villanueva del Trabuco (Málaga), La Garrovilla (Extremadura) o Aldeamayor de San Martín (Castilla y León). Para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de TVE.



En el acto de inicio de campaña electoral en Burgos, Santiago Abascal ha insistido en que, frente a quienes acusan a Vox de no querer pactar y solo torpedear acuerdos, la formación «sí quiere construir una alternativa de gobierno» tanto en Castilla y León como en España.

🔴 @Santi_ABASCAL al PP: «Podemos firmar por escrito que se comprometa con nosotros a romper los pactos con el PSOE en Bruselas, los ayuntamientos, en Ceuta… que se comprometa a no volver a pactar con el PSOE ni los jueces, ni las televisiones, ni las comisiones… pic.twitter.com/DStOm3B7gk — VOX 🇪🇸 (@vox_es) February 27, 2026

Según la media de las encuestas generales, el Partido Popular lidera la intención de voto, pero no alcanzaría la mayoría absoluta, por lo que dependería de Vox para formar gobierno. Las mismas encuestas muestran al PSOE como el tercer partido más votado, aunque con mejores resultados que en comicios recientes, como los del 8 de febrero en Aragón o el 21 de diciembre en Extremadura.

Santiago Abascal ha propuesto al Partido Popular un pacto condicionado a que se comprometa a romper todos los acuerdos con el PSOE y a no volver a negociar con ellos, especialmente en materias como la política migratoria, Mercosur o los pactos europeos, asegurando que, si se cumplen estas condiciones, Vox lo firmaría «encantado».

El líder de Vox ha reconocido que, aunque su partido aspira a ganar las elecciones, es consciente de que será difícil lograr la mayoría absoluta, por lo que tienden la mano al PP para poder pactar. Sin embargo, ha denunciado que se enfrentan a un PP que «actúa como una estafa política» y que complica la negociación.

Abascal ha subrayado que su oferta no busca únicamente competencia electoral, sino establecer un socio confiable: «Nos gustaría tener al lado a un socio con el que poder entendernos», ha admitido, aunque ha reconocido que «está siendo difícil». En Castilla y León, donde el PP no alcanzará mayoría absoluta, Vox se plantea negociar «medida a medida, con plazos y garantía de cumplimiento», para evitar que vuelvan a engañar al partido, en referencia al histórico bipartidismo.