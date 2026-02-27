La Fundación Zaballos ha celebrado este viernes 27 de enero la VI Edición de sus afamados premios, consolidándose una vez más como un referente en el reconocimiento a las trayectorias y acciones destacadas en la defensa de los derechos, justicia, cultura y compromiso social, con especial énfasis en la Constitución española. Una gala que busca celebrar con quienes construyen una sociedad más justa, solidaria y comprometida.

El evento tuvo lugar en el Hotel InterContinental de Madrid y contó con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI. Los encargados de conducir la gala fueron los reconocidos presentadores como la presentadora Patricia Betancort, el periodista y analista de actualidad Javier Barroso y la periodista y presentadora Ana Terradillos.

El discurso de apertura corrió a cargo de la presidenta de la Fundación Zaballos, Emilia Zaballos Pulido. Durante su discurso ha destacado que «una democracia no se destruye de golpe, se debilita poco a poco y eso es lo que estamos viviendo. Cuando la ley deja de ser igual para todos, no se puede construir un país desde la corrupción», en referencia al panorama político por el que atraviesa nuestro país.

Zaballos también ha reflexionado sobre la separación de poderes y ha destacado que la «libertad nunca puede darse por sentada». Así mismo, ha enviado su solidaridad a todas las víctimas del desastre ferroviario sucedido en Adamuz (Córdoba). En su discurso, también abordó temas clave como: el Estado de Derecho, la vivienda, la okupación, la falta de soluciones para el acceso a la vivienda y la defensa de la Constitución.

Fundación Zaballos premia la excelencia

Los primeros en recibir los galardones en la categoría Premios de Honor del Jurado fueron por su compromiso, valentía y generosidad y ser ejemplo de dignidad a Juan Carlos Unzué, quien por su estado de salud no pudo recoger personalmente el premio; por su solidaridad y unificación de la ingeniería y conciencia social al fundador y director de la ONG, Pablo Sánchez Bergasa, quien recibió el premio de la mano del padre Ángel.

El tercer galardonado fue por la defensa del patrimonio del toro y la libertad cultural, el presidente de la Fundación Toro de Lidia y ganadero, Victorino Martín. El cuarto galardonado en esta categoría por su carrera profesional en el periodismo durante cinco décadas y su servicio a la sociedad fue para el periodista Matías Prats Luque, quien recibió el premio de la mano de su hijo, Matías Prats Chacón.

El quinto premio fue para el expresidente ejecutivo de Telefónica y presidente de GSMA, José María Alvarez-Pallete. El siguiente reconocimiento, por su carrera en la judicatura, rigor de sus fundamentos jurídicos fue para la presidenta del Tribunal Supremo de España, María Isabel Perelló Doménech.

Posteriormente recibieron los galardones en la categoría Premios de Honor del Patronato. El primer premio a nivel nacional fue a la Policía Nacional y lo recogió la subdirectora general de gabinete técnico de la Policía Nacional, Almudena Tudanca de Francisco. En el campo internacional recibió el premio el presidente del grupo Salinas, Ricardo Benjamín Pliego Salinas.

La ceremonia contó con las actuaciones de la Soprano, compositora y directora de orquesta; Pilar Jurado.