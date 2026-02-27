Fundación A.M.A. concede 60.000 € a nueve proyectos sociales en la edición del Premio Nacional Mutualista Solidario

La Fundación A.M.A. ha celebrado la resolución de la XII edición del Premio Nacional Mutualista Solidario, una iniciativa que cada año reconoce y respalda proyectos sociales destinados a mejorar la calidad de vida de personas en situación o riesgo de exclusión social.

El presidente de la Fundación A.M.A., el Dr. Diego Murillo, ha presidido el acto de entrega, celebrado en la sede central de la compañía. En esta edición, la Fundación ha destinado un total de 60.000 euros a los nueve proyectos solidarios seleccionados, todos ellos presentados por mutualistas de A.M.A. Seguros.

Durante su intervención, el Dr. Murillo destacó que “estos premios representan el firme compromiso de la Fundación A.M.A. con la sociedad y, especialmente, con los colectivos más vulnerables. Nuestros mutualistas no solo son excelentes profesionales sanitarios, sino también personas profundamente comprometidas con su entorno. Con esta iniciativa queremos apoyar su implicación social y contribuir a que estos proyectos transformen realidades”.

El Jurado de los Premios, conformado por el Patronato de la Fundación A.M.A., seleccionó aquellos proyectos que beneficiaran a un amplio número de personas, garantizaran su viabilidad técnica y económica, contaran con un presupuesto detallado y dispusieran de mecanismos claros de seguimiento y evaluación.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, las iniciativas debían estar vinculadas al ámbito sanitario y social, incluyendo el cuidado de la salud, la atención médica, el apoyo a pacientes y familiares, la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos de vida saludables y, en general, la atención y defensa de los derechos de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Proyectos Solidarios Mutualistas premiados

El primer premio, dotado con 12.000 euros, ha sido concedido al proyecto La Sonrisa del Sol, presentado por la Fundación Blas Méndez Ponce, que ofrece apoyo psicosocial integral a niños, niñas y adolescentes con cáncer o enfermedades de difícil curación, así como a sus familias.

El segundo premio, con una dotación de 10.000 euros, ha recaído en la Fundación CRIS Cáncer por su proyecto de investigación sobre cáncer de mama hormonopositivo, que combina investigación clínica, molecular y preclínica con el objetivo de avanzar en el conocimiento de este subtipo que no responde adecuadamente a los tratamientos convencionales.

El tercer galardón, dotado con 8.000 euros, ha sido otorgado al proyecto Stop Alzheimer, presentado por la Fundación Vía Norte Laguna, que impulsa terapias neurocognitivas subvencionadas dirigidas a personas mayores sin recursos.

Además, otros seis proyectos han recibido una dotación de 5.000 euros cada uno:

· Down Galicia, por su programa de intervención en el proceso de envejecimiento de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

· Caminos de Libertad, de la Fundación EMET, un programa psicosocial para mujeres en proceso de recuperación de adicciones y víctimas de violencia de género.

· Tardeo inclusivo y saludable, impulsado por la Asociación Envera, que promueve actividades de ocio y bienestar para personas con discapacidad intelectual en centros de Colmenar Viejo y Madrid.

· Un programa de la Fundación Quiero Trabajo orientado a facilitar la reincorporación al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social.

· Construyendo Sonrisas, de la Fundación Tengo Hogar, centrado en la salud y el equilibrio emocional de menores en situación de vulnerabilidad.

· Explorando el Mundo, de Upacesur Atiende, que crea espacios de estimulación multisensorial para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

Antes de finalizar el acto, María Milagros Ponce Martín, Presidenta de la Fundación Blas Méndez Ponce, dirigió unas palabras en representación de todos los premiados de esta edición en las que destacó que “cada uno de los proyectos premiados hoy responde a realidades distintas, pero todos comparten el mismo compromiso con las personas más vulnerables”, señaló. Asimismo, destacó que “este premio no solo impulsa nuestra labor, sino que refuerza la importancia de sumar esfuerzos y visibilizar el extraordinario trabajo que tantas fundaciones realizan cada día en silencio”.

Clausuró el acto el Dr. Diego Murillo, como presidente de la Fundación AMA destacando que estos premios consolidan el compromiso social de la Fundación A.M.A., que desde su creación viene respaldando iniciativas solidarias vinculadas a la salud y al bienestar social, contribuyendo activamente a una sociedad más justa, inclusiva y solidaria, apoyando proyectos que generan un impacto real, medible y transformador en la vida de las personas.