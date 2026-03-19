Ya puedes saber cuánto tienes que pagar a Hacienda por la renta 2026: el simulador que te lo confirma

La Agencia Tributaria ya ha habilitado en sus canales oficiales el simulador de la declaración de la renta 2026 con el que los contribuyentes podrán conocer el resultado del ejercicio del IRPF. Renta Web Open es la herramienta que proporcionan desde Hacienda y que permitirá a los ciudadanos saber si la renta les saldrá ‘a pagar’ o ‘a devolver’ antes del inicio de la campaña. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el simulador de la renta.

Este 8 de abril comienza la campaña de la renta 2026 que, como suele ser habitual, se extenderá hasta el próximo 30 de junio. Durante este periodo de tiempo, los contribuyentes que superen los 22.000 euros de ingresos tendrán la obligación de presentar el ejercicio del IRPF. Este límite bajará a los 15.876 euros para los que tengan varios pagadores y el segundo supere los 1.500 euros. Esto no se aplica a los trabajadores autónomos, que tendrán que declarar los ingresos independientemente de sus ingresos de 2025. También harán lo propio los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

La Agencia Tributaria también ha confirmado a través de su página web las fechas oficiales para esta campaña de la renta 2026. Son las siguientes:

8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio).

la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio). 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio).

Así es el simulador de la renta 2026

La Agencia Tributaria ya ha habilitado en sus canales oficiales el simulador para que los contribuyentes puedan conocer el resultado del ejercicio de IRPF con el objetivo de llegar al próximo 8 de abril conociendo si su resultado es ‘a pagar’ o ‘a devolver’. Este resultado será de mero carácter informativo y no tendrá oficialidad, por lo que el borrador se tendrá que confirmar de forma oficial entre el 8 de abril y el 30 de junio.

«Renta WEB Open es una versión de Renta WEB que funciona como un simulador. No requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales; a partir de los datos que vayas introduciendo, podrás simular tu declaración de IRPF», dice la Agencia Tributaria a través de su página web oficial.

La Agencia Tributaria también da una serie de directrices para que los contribuyentes puedan saber cómo usar este simulador de la renta. En primer lugar, tendrán que acceder a «Nueva declaración» y, para los que tengan los datos cargados en la misma aplicación, tendrán que ir a «Cargar».

A continuación, la Agencia Tributaria pedirá que se introduzcan «los datos identificativos completos, aunque no se efectuará ninguna validación contra el censo de la Agencia Tributaria». «Si has iniciado una nueva declaración, deberás incluir todos los datos, personales y económicos, para simular el resultado», avisan desde Hacienda.

«Una vez aceptada la pantalla de datos identificativos, se accede directamente al resumen de resultados», informa la Agencia Tributaria. «Para comenzar con la simulación de tu declaración, puedes acceder a las distintas secciones de la declaración desde ‘Apartados declaración’ o pulsar en los enlaces numéricos junto a cada concepto», indica.

Los contribuyentes también tendrán la posibilidad de ver más opciones en «Mostrar opciones», «Buscar casilla» o «Validar», para poder encontrar los posibles errores que se produzcan en esta simulación. Para comprobar el resultado de este borrador de carácter informativo, podrás acceder a la última página denominada «Documento de ingreso o devolución», o al resumen de declaraciones. Una vez confirmada,, se generará un PDF con el resultado de la declaración.